Empresario sobrevive a atentado con lluvia de “200 balas” en Olancho

OLANCHO, HONDURAS. El productor y empresario Fredy Padilla Mencía fue víctima de un atentado criminal frente a su propia casa, de donde, milagrosamente resultó ileso.

De acuerdo al reporte policial, Padilla Mencía, originario del departamento de Olancho recibió una «lluvia» de disparos en el automotor que conducía. En el lugar del suceso, las autoridades contabilizaron al menos 200 casquillos de bala que quedaron esparcidos en la calle frente a la residencia del productor.

«Eran las 8:30 de la noche cuando iba a ingresar en mi carro a mi casa aquí en Palestina y en lo que voy a entrar, me descargaron más de 200 balazos; unos pegaron en el carro y otros quedaron en la calle, otros que pegaron en la casa de los vecinos», relató Mencía a un medio local.

En la voz del empresario, se percibía que aún no se reponía del atentado. «No tengo idea qué pasa con esta gente, qué piensa de uno. Le hago un llamado a la gente que juzga lo que uno es, son personas que no tienen nada que hacer y lo andan juzgando», dijo el afectado.

«No le debo nada a nadie»

A renglón seguido, envió un mensaje a los responsables del atentado en su contra: «les digo que yo no le debo nada a nadie, yo antes de esto recibí una llamada de un teléfono que nunca me respondieron, solo me dijeron que si yo era Fredy Padilla Mencía y me dijeron que me andaban en investigación y que yo sabía por qué», detalló.

Finalmente, el olanchano le hizo un llamado a las autoridades de Seguridad para que lo acuerpen la zona donde reside con más agentes de la Policía Preventiva, Esto, debido al atentado que recibió y al aumento de asaltos que se registran en el lugar en mención.

