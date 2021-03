Problema para el Liverpool: Egipto incluirá a Salah en los JJ. OO de Tokio 2021

INGLATERRA.- La Selección de Egipto planea transcender en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y para eso ha decidido incorporar a su mejor jugador, Mohamed Salah, como uno de los tres refuerzos que permite la competición.

El entrenador de la Selección Sub-23 de Egipto, Shawky Gharieb, confirmó que Salah formará parte de los jugadores que representen al equipo egipcio en Tokio. «El equipo preliminar Sub-23 estará dirigido por Mohamed Salah», reveló en un programa de televisión en Egipto.

«Salah es actualmente uno de los jugadores más importantes que hay y es normal que Egipto lo convoque para los Juegos Olímpicos. Empezaremos a hablar con ellos (Liverpool) tras el parón de selecciones de marzo».

En caso de asistir a los Juegos Olímpicos, Salah no estará con el Liverpool del 23 de julio al 8 de agosto, perdiéndose así la pretemporada con el equipo y los primeros partidos de la Premier League.

No obstante, esta decisión no ha sido avalada por el Liverpool y podría significar un problema entre club y Selección, ya que según los estatutos de la FIFA, el Liverpool no está obligado a ceder a Salah debido a que los Juegos Olímpicos no están bajo la jurisdicción del máximo organismo de fútbol.

