Sale de cárcel de mujeres ex primera dama Rosa Elena de Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La ex primera dama, Rosa «Rosita» Elena Bonilla de Lobo, salió de prisión este jueves en horas de la tarde, para poder defenderse en libertad.

La ex primera dama, dejó la Penitenciaría Nacional de Támara para volver a su vivienda con sus hijos y esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Ahora, podrá defenderse en libertad al igual que Saúl Fernando Escobar Puerto, exsecretario de Bonilla.

El expresidente «Pepe» Lobo llegó al recinto penitenciario acompañado de otras dos camionetas para trasladar a su esposa.

«Fui víctima del sistema»

«Uno lo que más añora es estar en casa con su familia», dijo Bonilla al salir de prisión. Además, manifestó sentir «emoción de poder estar con su familia, eso es lo más importante, eso es lo que uno aprende aquí en le proceso cuando uno ha estado privado de libertad».

La impresión que le deja estos meses de encierro le permitieron «conocer las terribles injusticias del país. Ahí es donde uno puede conocer que es lo que pasa dentro de estos centros penales, gente inocente, gente culpable, pero no debemos ser nosotros que debemos juzgar».

«Yo sé lo que hice y sé a lo que me puedo exponer, y de lo que estoy consciente es de la injusticia que se comete. Dios tiene sus momentos, y esto es el que Dios decidió que yo pasara, el vivir experiencias que solo estando allí. Pues, no, yo no tengo ningún resentimiento», apuntó la exprimera dama.

Bonilla espera que pueda realizarse otro juicio donde se le permita defenderse, donde la ley se aplique como debe ser. A la vez, relató que en ocasiones sintió miedo, pero ahora toca salir adelante y esperar otro juicio.

Por otro lado, agradeció a Pepe, por la lucha que emprendió mientras ella estuvo recluida, y agregó que ya es tiempo de poder estar juntos. Destacó que en estos dos años y medio sí pudo ver a su familia, pero no durante la pandemia.

Lea también: Tribunal resuelve: ex primera dama, Rosa de Lobo, se defenderá en libertad

Exprimera dama estaba recluida en cárcel de mujeres

Esto ocurre luego de la revocación por unanimidad de votos de la medida de prisión preventiva por parte del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Tegucigalpa, dada la nulidad de la sentencia condenatoria decretada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los imputados rendirán informe cada mes desde el próximo 23 de agosto y estarán bajo custodia de sus apoderados legales.

La ex primera dama se encontraba recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). En septiembre de 2019, a Rosa Bonilla la sentenciaron a 58 años de prisión.

A Bonilla se le imputó por 11 delitos (tres de apropiación indebida y ocho de fraude). Asimismo, se interpuso una multa por el 10% del valor total del dinero que según las autoridades ella defraudó.

