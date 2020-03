Pretenden usar a La Lima como sede para pacientes de covid 19; alcalde pide insurrección

Honduras. El alcalde Santiago Motiño, de La Lima, pidió a la población de su municipio que lo acompañe en insurrección en contra de Copeco y otras autoridades que manejan la emergencia del covid-19.

Lo anterior, porque existen denuncias de que el director de la Comisión Permanente de Contingencias, Gabriel Rubí, quiere «meter a la gente infectada de coronavirus a la par de la Continental, en la colonia Oro Verde».

Según algunos ciudadanos que se muestran preocupados, ese lugar es Aeroimpex. Por lo tanto, el edil asegura que ayer entraron «siete personas en un vuelo charter que llegaron infectados de coronavirus». Además, denuncian que para hoy llegan otros vuelos al aeropuerto Ramón Villeda Morales.

En cosecuencia, Motiño le pidió a los ciudadanos que «formen pelotones, con cuadras de cuatro de 10 hombres al fondo». Asimismo, fue claro al decir que «no les van a meter miedo».

«La Lima no es patio trasero de ningún municipio. Si esa gente que viene infectada con ese virus, que los metan a dónde son (lugar de origen). No vamos a aceptar que venga gente que no es del municipio», enfatizó el edil mientras era acompañado por otras personas, visiblemente utilizando mascarillas.

Una de las medidas de obstaculización que pidió es que la gente se vaya al bulevar, a la colonia Martínez, Tela y otras. Allí colocar «bultos de tierra en puntos estratégicos para que no nos metan personas infectadas».

Hasta el momento no tienen contagios

Motiño le recordó a su pueblo que en La Lima no hay ninguna persona infectada de covid-19, y si llega un limeño, sí lo van a acoger, pero de otro lado, no.

Por su parte, el regidor Oswaldo Martínez le mandó un mensaje al Gobierno para que utilicen todas las casas o mansiones que se le han confiscado a personas relacionadas al narcotráfico, y no quieran hacerlo en La Lima.

«Aquí no es de colores políticos, y no estamos en contra de la gente que viene infectada, sino de la forma abusiva que lo quieren hacer. Aquí el equipo de trabajo hemos logrado con las manos vacías el no tener casos de coronavirus», expuso Martínez.

También , dijo que hay personas en la Villa Olímpica hay personas sin agua, sin papel higiénico, no tienen asistencia médica, y están abandonados.

El Gobierno no tiene un lugar adecuado y busca otra alternativa