Presunto ebrio atropella a policías de tránsito en la carretera CA-13

Atlántida, Honduras. Dos oficiales de la Policía Nacional (PN) fueron atropellados anoche en la carretera CA-13, entre la ciudad de Tela y La Ceiba.

El percance se dio a la altura de la aldea Las Caracas, en contra de Keydi Suyapa Matute y Kevin Estrada Beltrand, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

No obstante, destacaron que los agentes -que se dedican a realizar patrullaje de carreteras- estaban «auxiliando un vehículo de transporte público (autobús que iba desde San Pedro Sula)». Según afirman, tenían «sus respectivas señales, luces e intermitentes» en la vía terrestre.

Supuestamente un hombre que «ingirió bebidas alcohólicas» viajaba en la carretera CA-13 en un «carro tipo turismo, color negro y placa PCT-9999». Por ende, «provocó el accidente» y chocó contra ellos.

Por consiguiente, los inspectores de vialidad quedaron tendidos y posteriormente llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos y la Policía para auxiliarlos. Fueron atendidos y llevados a un centro asistencial.

Por su parte, las autoridades lo capturaron y revelaron su identidad: Robin Adalid Guifarro Villeda, de 29 años. Será puesto como sospechoso mientras se hace la investigación.

Este incidente refleja que los accidentes de tránsito puede afectar a quiénes se encargan de dar seguridad en las carreteras del país, y que también pueden perder la vida si no tienen precaución o civiles no respetan las señales de tránsito. Tal fue el caso del joven en Intibucá.

Es preciso volver a indicarle a la ciudadanía, que tenga cuidado, que no arriesgue la vida de otros, que no rebase en curvas o en zonas inadecuadas. También que respete la velocidad y no use el teléfono.