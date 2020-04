Para el presidente de la UEFA el Liverpool debería ser proclamado campeón

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, habló en entrevista para Ekipa y dejó buenas sensaciones a los aficionados del Liverpool, pues aseguró que cuando se decida qué pasará con el futbol debido al Covid-19, seguramente el conjunto Red termine siendo el próximo campeón.

«No puedo imaginar un escenario en el que el campeón no sea el Liverpool. No veo forma de dejar al Liverpool sin título. Si se juega, es casi seguro que lo ganará, teóricamente no todo ha terminado, pero el equipo está muy cerca», comentó el dirigente de la UEFA.

«Sin embargo, si no se pudiera jugar, también sería necesario anunciar los resultados de alguna manera y en alguna clave y luego se deberían determinar los campeones», finalizó Ceferin.

Futuro de LaLiga y la Champions League

Por otra parte, el presidente de la UEFA también habló acerca de la situación que vive la Champions League y LaLiga en este momento donde el Coronavirus es el centro de atención.

«Todas las opciones están abiertas. Puede ser el torneo final, puede que se jueguen las rondas finales a un solo partido, no descartamos viajes entre países. Lo tenemos en mente. Estamos pensando en soluciones y ya veremos, es demasiado pronto para ir más allá», mencionó.

Agregando que: «Soy optimista de que veremos la conclusión de LaLiga y de que veremos la conclusión del italiano. Y soy optimista en general. Por supuesto, no puedo garantizar nada, no puedo prometer nada. Todo dependerá de la situación en cada país.», finalizó Ceferin, presidente de la UEFA.

