¡Encadenado! presidente de pacientes renales inicia huelga de hambre frente a Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hoy jueves el presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Daniel Mairena, colocó cintas amarillas, luego se encadenó al portón de la Secretaría de Salud e inició un huelga de hambre.

Cabe precisar que la acción de Mairena obedece a la exigencia de diálisis para los pacientes renales. Él comentó que el objetivo de la protesta es que se «nos respete la vida», además, que ellos no quieren seguir poniendo los muertos.

A renglón seguido, Mairena lamentó la actitud de la empresa Diálisis de Honduras, y expresó que esta ha reducido de tres a dos veces por semana las sesiones de diálisis. Indicó que dicha situación esta provocando el fallecimiento de varios pacientes en el marco de la pandemia del COVID-19.

«Hoy empiezo una huelga de hambre, ya llevamos más de dos meses que los pacientes están falleciendo. A los compañeros, la empresa Diálisis de Honduras les ha quitado una diálisis y siguen muriendo por falta de tratamiento. Ante eso, decidimos que ya basta, hemos hablado con ella de buenas, hemos entrado en pláticas y nos deja como una buena política» comentó.

Mairena pide mejor trato para pacientes de diálisis del IHSS

Además, Mairena manifestó que no tiene temor de morir. De igual forma, agregó que «gracias a Dios ya vencí al COVID-19«.

«Empiezo una huelga de hambre, por eso no quise hacer bulla a mis compañeros. Puse en mi estado que necesitaba que alguien me trajera una cadena y unas banderas, porque seguiré exponiendo a mis compañeros, no quiero que fallezcan, pero si necesito mi diálisis», argumentó.

También, pidió un mejor trato para los pacientes internos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Agregó, que ellos entienden que con el tema del COVID-19, hay escasez de personal de enfermería; y que ante eso, se debe de permitir la presencia de un familiar para asistir a los enfermos nefríticos contagiados con COVID-19.

