Presidente de mercado San Isidro clama por protección: «Intentan extorsionarme»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del mercado capitalino San Isidro, Máximo Portillo, acudió ayer al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) para solicitar protección después de varios atentados criminales contra su vida y la de su familia.

A través de medios locales, Portillo manifestó que interpuso una denuncia y pidió protección porque a raíz del crimen de su hijo, donde también resultó gravemente otro de sus vástagos, han sufrido dos atentados más.

En ese sentido, el denunciante aseguró que ya no aguanta la presión de los delincuentes. “Ellos intentan extorsionarme. La delincuencia nos tiene al borde de la desesperación. Incluso, hemos pensado irnos del país, así no podemos seguir viviendo aquí”, aseguró.

Asimismo indicó que hace más de 30 años trabaja como comerciante en el mercado. Y que, los intentos por extorsionarlo, se deben a que él es propietario de una pequeña fábrica que inició a funcionar hace cinco años atrás en el sector de El Tablón.

“Nosotros somos gente luchadora y todo lo que hemos construido ha sido en base a esfuerzos y sacrificios. Realmente me arrebataron a mi primogénito y me hirieron a mi segundo hijo. No es justo que se hayan ensañado en contra de nosotros y de nuestros empleados”, lamentó.

Para finalizar, el comerciante dijo que el último atentado que sufrió él junto a su familia se registró el pasado sábado 1 de agosto. “Esto se está descontrolando, necesitamos ayuda”, concluyó.

Asesinato del hijo del dirigente, Máximo Portillo

Como se recordará, el pasado 20 de mayo se reportó que un hijo del dirigente del mercado San Isidro, de Comayagüela, Máximo Portillo, perdió la vida tras ser acribillado a disparos cuando iba junto a su hermano.

El hecho se registró en la calle que conduce de la Residencial Honduras a la aldea El Tablón, al sureste de la capital.

Según el reporte policial, los dos jóvenes, en estado crítico de salud, fueron trasladados hasta el Hospital Escuela (HE), pero uno de ellos expiró en la sala de emergencias.

