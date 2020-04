Presidente Hernández rinde informe sobre COVID-19 en Consejo de Ministros

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, por medio del Informe de Consejo de Ministros, indicó que “quien maneje de forma incorrecta los fondos para combatir el COVID-19 no quedará impune”.

En ese sentido, también manifestó que poyarán a la industria de la construcción, de café y otros sectores para reactivar la economía del país ya que sin economía no se puede mantener a la población.

El mandatario indicó que siempre han abogado a la apertura de la cadena alimentaria. Por lo cual, sobre el tema de los comedores que podrían abrirse dijo que la prioridad es entregar comida a la población.

Explicó que el personal que labora en el área de comida, debe tomar todas las medidas para elaborar los alimentos que se pondrán a disposición de las personas, entre os protocolos, manifestó que deben tomar distancia y utilizar su equipo de protección total, así como ser muy meticulosos.

Manifestó que las medidas de bioseguridad a utilizar en distintos sectores han sido estudiadas por expertos en el tema, quienes le han ayudado a tomar cada decisión sobre la prevención del COVID-19.

Lea también: COVID-19: Gobierno presenta manual de bioseguridad para empresas

Hernández: “El Covid-19 vino para quedarse”

“El virus vino para quedarse lo que hay que hacer es cambiar el modo de vivir y cuidarnos unos a otros”, dijo el gobernante, a la vez, que manifestó que “estaremos con una medida de salida inteligente para evitar peligro de contagios”.

Para el fortalecimiento del tema económico, indicó que trabaja en otros dos paquetes de medidas, con la ayuda de un profesor de la Universidad de Harvard han logrado estudiar este término.

Además, garantizó que la otra semana se podrá presentar alguno de los paquetes que incluyen a Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs), con el propósito de garantizar empleos y resurgir.

Agregó que le corresponde al Banco Central de Honduras (BCH) profundizar un análisis y estudios, los cuales en algunos días se darían a conocer.

Entre tanto, se refirió al programa de Honduras Becas 2020, con el cual aseguró que mandaron a especializar a hondureños en áreas requeridas. Asimismo, dijo se ha pedido ayuda para combatir el COVID-19, por lo cual “se hizo la solicitud a Cuba y otros países y han respondido”.

Sin embargo, señaló que la busca de apoyo seguirá “porque hace falta”. Algunas solicitudes se realizaron desde enero hacia especialistas del área de la Salud, agregó Hernández.

“Covid-19 cambió el orden de vida en el mundo”

Por otro lado, el presidente Hernández mandó un mensaje a los proveedores, a Banasupro, equipo de guías de familia, iglesia y soldados del país, ya que dijo que hacen una operación logística de hábil trabajo.

Agregó que el Comité de Convergencia Municipal es de los alcaldes y su trabajo, por lo cual, dijo que espera un buen trabajo por parte de ellos.

Luego de permitir la intervención de otros ministros de su gabinete, reiteró que “el COVID-19 es nuevo y alta letalidad para un sector, y cambió el orden de la vida en el mundo, por lo que no volveremos vivir como antes”.

“Nos puede llegar a afectar a todos, la buena noticia entre todo este desastre es que se comporta diferente en cada personas. Saldremos con disciplina y apretura inteligente”, agregó Hernández.

Entre los puntos para reactivar la economía, indicó que primero debe operar el sector de los alimentos e industrias como la maquila, que produce insumos médicos. Señaló que es mejor que sobren y que no falten”, los insumos, dijo que proveerán para que no falte equipo para trabajar dentro de las maquilas.

Parte de la apertura, también la constituye la industria de farmacia que debe producir medicamentos propios en la medida de lo posible, señaló.

Indicó que el área de la construcción debe reactivarse en tema de carreteras y viviendas. Dijo que cada área debe cumplir con todos los protocolos, según le han indicado los especialistas.

“Con el día a día se sabrá cuando habrá apertura para todos, pero que por ahora la situación seguirá igual. Una semana y hasta un mes o mes y medio pero que lo delicado es ver por la población que necesita comer, hay que dar privilegio a la vida. La cuarentena no durará sin alimentos, no hay país que pueda sostener a la población si no hay economía”, expresó Hernández.

“Nadie estaba preparado para la epidemia”

En la parte final dela conferencia de prensa, el presidente dijo que ningún país estaba preparado para la epidemia del COVID-19, pero que la diferencia es que hay pueblo disciplinado en cuanto al cumplimento de las medidas de seguridad.