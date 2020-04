Presidente del Vida reclama decisiones a la Liga Nacional

LA CEIBA.- José Galdámez, presidente del Club Deportivo Vida declaró en una entrevista lo molesto que se encuentra con la actual junta directiva de la Liga Nacional, pues de momento no han tomado una decisión clara para el Clausura 2020.

Galdámez, con sus declaraciones, puso al descubierto la incompetencia de los directivo de la Primera División, pues para él han demostrado que no existe un proceso de «competencia de altura»:

«La situación nadie la esperaba y eso no quiere decir que no se puedan tomar decisiones en una liga; que en vez ser una competencia deportiva se ha convertido en competencia administrativa. No existe un proceso en la cual haya una competencia de altura, sino económica, porque hay equipos que manejan la liga y la Federación de Fútbol».

Exige respuesta por las consecuencias de la inactividad

El presidente aseguró que el Vida no se puede sostener, y que en las arcas de los cocoteros están en números rojos:

«Cuando yo estaba de lleno en el equipo la planilla era de 1.3 millones de lempiras y en dos años la dejamos en 750 mil; pero cuando estuvo Omar Romero la dejó en 1.7 millones y Vida no se puede dar ese lujo. Somos un equipo pequeños y nos gusta cumplir».

Por último, el dirigente rojo mantiene su postura de declarar el Torneo Clausura 2020 como nulo, pero la Liga Nacional, aseguró él, tiene muchos «intereses» de por medio:

“Deben tomar decisiones como declararlo nulo, pero como tienen compromisos con sus equipos y patrocinadores que son de ellos mismo y entonces pierden».

Te puede interesar: Según Elías Burbara, Real España tendrá problemas económicos