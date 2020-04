Presidente del Atlético San Luis vuelve a dar positivo a Coronavirus

Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, fue uno de los dos casos que dieron positivo por coronavirus dentro del fútbol mexicano. A casi un mes de que se dio la noticia, el dirigente señaló que sigue teniendo la enfermedad.

El mandamás de la franquicia del Atlético de Madrid en México aclaró que él fue el único que contrajo el virus de su círculo cercano. “Estuve en contacto con los jugadores y con la gente del club, gracias a Dios ni jugadores, ni empleados, ni del Puebla o algún familiar ha dado positivo”, señaló.

“Estaba más preocupado y me estaba doliendo más el haber puesto en peligro a jugadores, empleados y al club Puebla que la propia enfermedad. Cada hora me escribía con el doctor para preguntarles cómo seguía el equipo, una vez que pasaron los 14 días me quedé mucho más tranquilo”, aseguró.

La crisis que ha dejado el COVID-19

También se pronunció sobre el impacto económico que tiene el fútbol por el parón de las ligas. “Económicamente está siendo un paro importante. Los equipos no sabemos en cuánto tiempo se va a reanudar. No es lo mismo entrenar en casa que en el campo. Eso es lo que queremos todos, que se reanude cuanto antes y podamos volver a la vida normal. Dependerá de cómo evolucione todo, ahora mismo todo es una incertidumbre”, expuso.

“El Atlético de Madrid es el que paga las nóminas, es solo un patrocinio el que nos está apoyando, le expliqué el panorama a los jugadores y tengo que agradecerles porque toda la plantilla de jugadores y empleados lo entendieron y aceptaron esa reducción salarial”, agradeció.

Hasta el corte de este miércoles, México suma 3,181 casos confirmados por COVID-19 y 174 las fatalidades debido a este padecimiento, informó la Secretaría de Salud (SSa). Los casos sospechosos ya son 9,188 y los negativos son 17,209.

Además, por primera vez, desde que comenzó la epidemia, la SSa presentó una estimación de casos totales: serían 26,519 en todo el país, es decir, ocho veces más de los que se han confirmado. El cálculo se realizó a través de la llamada “vigilancia centinela” que también se usó durante la crisis de influenza H1N1.

