Presidente de la UEFA da fecha límite para completar la Champions League

Al respecto, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha confirmado cuál es la fecha límite para completar este certamen de la Champions League y dio algunos detalles sobre el futuro de todas las competiciones europeas en la presente temporada.

“El 3 de agosto debe estar acabada la Champions”, declaró en una entrevista con la cadena alemana de televisión ZDF.

Ceferin también brindó un panorama de lo que podría suceder con los torneos: “Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. La situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales, a la misma hora, debemos ser flexibles.”

De todas formas, el mandamás de la UEFA explicó que no van a apresurarse en reanudar la actividad y cuidarán la salud de los futbolistas.

“La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros…Pero si es seguro y la salud no está en peligro no veo problema. El deporte trae energía, necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria, importa a las personas, aunque los superstars en estos momentos son los médicos y las enfermeras”, destacó.

Sobre el abanico de posibilidades que hay para resolver

Aleksander Ceferin comentó que el organismo que dirige trabaja para manejar varias opciones: “Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una ‘final a ocho’ o una ‘final a cuatro’. Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el fútbol es lo que la gente quiere.”

El máximo dirigente de la UEFA aseguró que la entidad “tiene un fondo de 600 millones de euros en caja” y eso permite mantenerse sólidos pese a tener “grandes gastos por el cambio de la Eurocopa al año próximo”.

Por último, Ceferin no ocultó que las preocupaciones por resolver estas cuestiones ligadas al brote de COVID-19 le han hecho pasar muchas que noches de insomnio: “Me despierto cada día a las cuatro de la mañana y después no puedo dormir”, cerró el presidente de la UEFA.

