Presidenta de El Tórax: «Al Gobierno no le importa que la gente muera»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ya no hay espacio para atender a pacientes del Covid-19 en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), confirmó la presidente de la Asociación de Médicos de dicho ente, Suyapa Sosa, quien además aseguró que al Gobierno no le interesa que la población se esté muriendo.

En ese sentido, Sosa no escatimó palabras y disparó fuerte contra las autoridades gubernamentales, diciendo que a ellos nos les interesa que la gente se muera.

«Eso es lo que quiere el gobierno. Al gobierno no le interesa que usted le de atención a un paciente, lo que quiere es quitar su responsabilidad de que no mueran en las calles y eso no puede ser. Los médicos no podemos ser partícipes de hacerle el trabajo al gobierno, ellos han fallado, ellos que den la cara», subrayó.

De igual manera, la galena explicó que se necesita de más personal médico y auxiliar porque con la cantidad de pacientes, ya no se dan a basto.

«Si usted tiene más pacientes, necesita de mayor personal, mayor cantidad de medicamentos, mayor equipo de bioseguridad. ¿Qué pasa con los medicamentos? Si nosotros vamos a tener los pacientes más graves, usted cree que vamos a estar sin los medicamentos más graves. Incluso, el día ayer casi tuvimos que pelearnos para que nos estuvieran dando uno de los medicamentos que es vital para los pacientes más graves y nos están diciendo que no nos lo van a seguir dando«, sostuvo Sosa.

Lea también: Sin fecha de retorno: UNAH acondiciona instalaciones para evitar contagios

Tampoco hay espacio en el INCP

Por otra parte, más de 50 camas fueron habilitadas en las últimas dos semanas para dar atención a la gran cantidad de pacientes graves que llegan a ese centro asistencial. «En este momento, el Instituto Nacional Cardiopulmonar tiene 146 camas e igual número de pacientes y casi el mismo personal trabajando con esa cantidad de pacientes».

Otro contratiempo que se presenta en este centro asistencial es que hay asistentes de salud que están contagiados, pero que no se pueden detectar porque no hay pruebas. «En este momento hay 44 empleados incapacitados del personal de enfermería las que se han infectado con el COVID-19».