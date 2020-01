Presentadora se burla de «El Joker»; televidentes piden su despido

REDACCIÓN WEB. Wendy Williams, presentadora del programa de televisión «The Wendy Williams Show», se convirtió en tendencia y recibió fuertes críticas luego de que se burlara de la cicatriz que tiene el actor Joaquin Phoenix en el labio superior.

Todo sucedió durante una de las emisiones de su programa. Williams comentó que cuando el protagonista de la película «The Joker» se afeita, se puede apreciar una marca, la cual da la impresión de tener labio leporino.

«Cuando se rasura el bigote tiene una fractura muy delgada. Tiene uno de esos… ¿cómo se llama? Labio leporino, paladar hendido», dijo Wendy mientras se llevaba la mano a la boca y levantaba su labio. «Me parece muy atractivo», agregó.

Dichas declaraciones causaron la risa del público presente. Sin embargo, en redes sociales desataron una ola de críticas. Incluso, el jugador de fútbol americano Adam Bighill reprochó su comentario y, a través de su cuenta de Twitter, pidió a la conductora disculparse, pues su hijo tiene una fisura labial.

«Esta es @WendyWilliams burlándose de la comunidad hendida en su programa de televisión. ¿Me estás tomando el pelo? Todos tenemos la responsabilidad de #EndBullying«, escribió.

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams

I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4

— Matt Groark (@groarkboysbbq) January 8, 2020