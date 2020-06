Premier League: Jugador del Norwich City da positivo a Covid-19

El Norwich City ha confirmado que un jugador de su plantilla ha dado positivo por COVID-19 en los últimos test realizados a días de que se reanude la Premier League.

El jugador en cuestión, de quien no ha trascendido su identidad, se mantendrá confinado una semana a la espera de pasar una nueva prueba que confirme si ya se ha recuperado de la enfermedad.

Era el propio Norwich City el encargado de comunicar que uno de los jugadores de su plantilla ha dado positivo en la última ronda de 1.200 pruebas que la Premier League; ha efectuado en los clubes de cara a la reanudación del campeonato inglés la próxima semana.

El jugador, de quien no se ha desvelado su identidad, permanecerá una semana confinado en casa a la espera de realizarse un nuevo test que indique si sigue o no contagiado.

Los test se realizaron entre el jueves y el viernes, mientras que el Norwich, colista de la Premier, y el Tottenham disputaron un amistoso el viernes para preparar la reanudación del campeonato inglés.

Asimismo, el conjunto londinense confirmó que no tenían ningún positivo en la plantilla Spur y que el jugador afectado «no tuvo contactos cercanos» con nadie de su equipo.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing

In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 13, 2020