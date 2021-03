¿Cuál fue la pregunta que hizo explotar al abogado de Emma Coronel?

En el ojo del huracán se encuentra el abogado de Emma Coronel, Jeffrey Lichtman, luego de que insultara a la periodista hondureña, Satcha Pretto, en un programa de la cadena Univisión, donde brindaba una entrevista sobre el caso.

El defensor se molestó por una serie de preguntas que la hondureña le hizo en referencia al caso de Coronel. El enojo de Lichtman fue tanto que, aunque empezó discutiendo, terminó insultando a Pretto.

Desde el principio, al abogado no le gustó que la periodista le consultara si, su clienta, realmente se había entregado a la justicia de Estados Unidos. Ese señalamiento, desde días atrás, encendió su molestia.

En una declaración previa aseguró que los federales de EE.UU. que divulgaron esa información están buscando que el Cártel de Sinaloa mate a Coronel y sus hijas.

La entrevista íntegra

Periodista: De frente con esto, ¿Emma Coronel se entregó a la DEA como se ha informado estos últimos días?

Abogado: Estás tomando filtraciones con agentes no nombrados. No debes de creer todo lo que estás leyendo o todo lo que está reportando la prensa mexicana, es falso.

A la prensa le está dando información alguien que conozca a la familia de «El Chapo» Guzmán o que conozca a su familia, había un hombre demente en la televisión dando una conferencia de prensa que todo era mentira.

Los agentes estadounidenses que filtraron esta información, que sembraron historias en la prensa, también son falsas, y están diseñadas por una sola razón: para ponerle presión a ella para cooperar o sino destruir cualquier cooperación que estaba haciendo, de cualquiera de las dos maneras resultó arriesgar sus vidas, de ella y sus dos hijas de 9 años.

A mí no me gusta que sopesen la vida de los niños, pero recuerden lo que se está jugando acá. Cuando reportas estas cosas de la cooperación, recuerda que las fuentes de acá, son fuentes no nombradas y fue filtrada y sembrada inicialmente en un blog sucio que nadie lee en los Estados Unidos y repentinamente la prensa lo toma y dice que es 100% real y no es así, la mayoría de eso no lo es.

Periodista: Entonces sí o no, ¿se entregó Emma Coronel a la DEA?

Abogado: Yo no estoy acá para hablar información confidencial con los medios. Yo entiendo que usted desea mucho recibir información, que la radio y la televisión los leen, pero esto no significa que sus privilegios constitucionales estadounidenses han de ser botados por el inodoro porque usted, Telemundo y su audiencia, quiere escuchar del caso.

Si a usted la acusaran de un delito, estoy seguro que no quisiera que yo hablara de todos los detalles íntimos del caso, usted quisiera que yo hiciera todo lo posible para sacarla de la cárcel, que es lo que voy a hacer a favor de Emma.

Lo que estoy aquí para hablar es que se cometió un delito en contra de ella y vamos a decirlo claramente de lo que se le acuse a Emma, con las acusaciones de los Estados Unidos.

Periodista: Abogado, tiene la oportunidad de aclarar, entonces, esta mañana, esos rumores que dice usted se estarían fabricando, sembrando sobre su cliente, y aclarar esto que los últimos días se viene rumorando. ¿Se entregó Emma Coronel o no a las autoridades?, y en concreto, ¿cuáles serían esos rumores que usted dice que ponen en peligro la vida de los familiares de Emma, y entre ellas, sus hijas de 9 años?

Abogado: Los rumores, los rumores eran que ella estaba cooperando, entonces comprenda lo siguiente, al decir esto, usted entiende lo que ocurre en México. Aquellas personas que están cooperando, las familias, a veces las degüellan, separando la cabeza de su cuerpo, eso es lo primero, eso es un proceso para tratar de matar a la familia incluyendo a las niñas de 9 años.

Con respecto a si ella se entregó o fue arrestada, ella está en este momento en una cárcel, en una celda fría, sola, con una cobija delgada, ella solo se puede bañar una o dos veces a la semana. Dígame usted, ¿suena eso como alguien que está cooperando con el gobierno y lo tratarían de esa manera? Llegue a su propia conclusión.

Solamente estoy acá para eliminar lo que yo creo que fue un crimen horrible contra Emma Coronel, meramente porque es la esposa de «El Chapo» no debemos de suponer que ella debe ser abusada. Esto sigue siendo los Estados Unidos, esto no es una burocracia del Oriente Medio, donde se puede decir lo que uno quiere y si a alguien lo matan a quién le importa.

Periodista: Abogado, vamos parte por parte a esa respuesta que usted me brinda. Usted me está diciendo a mí cómo está Emma en la cárcel, a mí no me consta. Es decir, que tendría que creer en su palabra para saber si es la manera de cómo ella está. Y segundo, habla de la seguridad de las niñas, cuénteme, ¿con quiénes están las gemelas?, ¿y por qué teme que su vida quizás esté en peligro?

Abogado: Dime algo, ¿usted cree que sería mejor para tu audiencia? Quizás te puedo dar la dirección en donde están las niñas. ¿Es más fácil para ti si te doy la dirección para que tú puedas tener tu historia?