SAN PEDRO SULA, HONDURAS. En pro de fortalecer la democracia en el país, miles de hondureños han salido a ejercer el sufragio, sin embargo, el proceso electoral de este día, a parte de ser atípico por la pandemia de la COVID-19, ha dejado un mal sabor de boca para los hondureños, según lo han denunciado.

La precandidata a la alcaldía sampedrana por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Nory Collins, denunció las anomalías que tanto ella como sus seguidores se han percatado en el desarrollo de la elecciones primarias.

Collins, quien estuvo presente en la Escuela Lempira en Los Castaños en San Pedro Sula, señaló que se ha vivido un proceso un poco complejo «primero, por el tema de la pandemia que no podemos obviar que sin duda alguna ha sido un obstáculo para muchos sampedranos por el tema del contagio».

Sin embargo, dijo que pese a ello, los ciudadanos han salido a ejercer el sufragio. Recalcó que «los jóvenes, las mujeres, los ancianos y han entendido la importancia de comparecer en esta actividad política, a pesar de las inconsistencias, irregularidades y situaciones muy difíciles que se están viviendo».

Lo anterior lo atribuyó a la «ineficiencia y desorganización» por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), y externó que «es muy decepcionante y da vergüenza que con toda la plata que han invertido y con todo el tiempo que tuvieron, tengamos hoy este tipo de problemas en las elecciones».

«Anomalías en elecciones primarias»

Denunció que «vienen maletas abiertas, no vienen los custodios electorales correctos, no vienen las credenciales correctas. Ha sido bien complejo para todo el equipo de trabajo y espero que haya sido para todos los partidos políticos y no solo para LIBRE«.

Asimismo, señaló «hemos llegado a centros donde las urnas del Partido Nacional ya estaban instaladas, mientras que las del Partido Liberal y de LIBRE, estaban sucias y con candados».

Refirió que todo el sistema de la entrega de la tarjeta de identidad ha sido frustrante y molesto para la ciudadanía y que hay molestia por «todo este sistema ineficiente que nos han brindado».

Derecho al voto

En referencia a las denuncias que han realizado varios hondureños que no han podido votar por no aparecer en el censo o en los cuadernillos, enfatizó en que «no se le puede negar a ningún hondureño que pueda votar y sobre todo cuando es a causa de la negligencia de los partidos que nos gobiernan».

Finalmente, la precandidata arguyó que con toda la problemática que se ha generado este día, «buscan que la gente se desanime y no salga a votar, pero lejos de eso, lo que crean es una cólera colectiva para que la gente salga a votar masivamente porque la gente ya no quiere más este sistema de corrupción que nos gobierna».

