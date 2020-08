VÍDEO| ¿Positiva o negativa? Belinda se hace prueba de COVID-19 en vivo

Belinda se sometió a la prueba rápida para detectar COVID-19 como un ejemplo de responsabilidad y con el propósito de quitarse la incertidumbre, pero también, de generar conciencia entre sus miles de seguidores.

A través de videos que compartió en sus historias de Instagram, la cantante decidió grabar el momento en que se hizo una prueba rápida para saber si tenía COVID-19.

Además compartió con sus seguidores el proceso que tuvo que pasar mientras les realizaban el test, pues tuvieron que pinchar el dedo para así obtener una muestra de sangre que después sería analizada.

“Me voy a hacer la prueba del covid, estoy nerviosa y me van a picar el dedito. Yo que odio las inyecciones y las agujas”, comentó la cantante. “Pues por cuidarlos a todos”, respondió a quien graba el momento, cuando le pregunta por qué lo hizo.

En el video se observa que una persona se acerca a ella para picarle el dedo con una aguja, pero antes de esto, Belinda decidió voltear hacia otro lado.

“Sí me dolió, no quiero ver la sangre. Si me picó con ganas, no deja de salir sangre”, añadió la intérprete de “Bella Traición”.

Por varios minutos, Belinda batalló con la sangre, ya que no dejaba de salir, es por eso que le aconsejaron que siguiera apretando con un algodón para detenerla.

La coach de La Voz observó que la persona que le había pinchado el dedo colocó un poco de su sangre en un tubo especial. “En quince minutos, a ver qué sale”, dijo Belinda.

¿Y el resultado?

Finalmente, en otra historia que solamente era una foto, Belinda compartió el resultado de su prueba de coronavirus.

La cantante les informó a todos sus fans que había salido negativa. A pesar de que sufrió un poco al realizarse la prueba, con esto ya quedó casi descartado que la cantante de “En la oscuridad” tenga el virus.

Es importante recordar que la prueba rápida solo es un test preliminar que puede dar resultados falso negativo y falso positivo. Por lo cual, lo mejor es someterse al hisopado.

Sin embargo, en el caso de la cantante, lo consideró un resultado satisfactorio y salió mostrando su emoción y tranquilidad. Belinda pidió a sus seguidores que no bajen la guardia y continúen cuidándose.