Posible baja deshonrosa a “policía bailarín”; él dice que se trató de un mal amor

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Baja deshonrosa le podrían aplicar al «policía bailarín» que aparece en redes sociales moviéndose eróticamente al ritmo de reguetón con una mujer y portando la vestimenta de la institución.

Así lo dejaron entrever las autoridades de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), quienes informaron este martes que ya iniciaron una investigación de oficio en contra del uniformado.

De acuerdo con la Didadpol, al «policía bailarín» aún no lo identifican y aseguraron que desconocen si realmente pertenece a la institución policial. Sin embargo, indicó que una vez se logre constatar la identidad del hombre, quien porta el uniforme policial, se le podría aplicar una baja deshonrosa.

Esa medida se le impondría por irrespetar el uniforme de la institución, lo que se considerada como una falta grave.

Cabe mencionar que el supuesto policía hondureño aparece en un vídeo donde realiza un baile erótico junto a una dama que se presume es su novia. El uniformado se mueve de forma sensual al ritmo de la canción «Bebecita» del cantante puertorriqueño Anuel AA.

Lea también: FFAA: «Baja deshonrosa» para militar que bailó en Tik Tok

“Policía bailarín”: ex novia me quiso dañar con ese video”

Luego que se informara que la Didapol inició una investigación, el “policía bailarín” grabó un audio donde asegura que el video lo difundió su exnovia con el objetivo de causarle daño.

“Hermanos, por favor les pido que no difundan esos videos. Eso fue un mal amor que tuve hace un año recién graduado. Esa “man” (mujer) me quería hacer daño y por eso publicó todo eso cuando terminé con ella. No es la misma mujer con que ando ahorita”, expresó el uniformado en la grabación.

Por su parte, el padre del policía, quien se identificó como Denis Alexis Reyes, dijo sentirse dañado emocionalmente y pidió a las autoridades policiales ser consientes con la decisión que puedan tomar en contra de su hijo.

“Yo admiro la institución policial y siempre los he respetado porque cuando los forman a ellos les hacen tener carácter de autoridad. Mi hijo no ha cumplido ni los dos años de estar en la institución armada”, manifestó el progenitor a través de medios locales.

“De repente ellos terminaron y no sé qué sucedió. Deberían de entrevistarla a ella para que diga qué intención tiene porque si separaron no tenía que tener malas intenciones”, concluyó.

Le puede interesar: «Tenía tres meses de estar encerrado, estaba estresado»: militar «tiktokero»

Madre de “policía bailarín”: “Mi hijo me ayuda con la economía del hogar”

De su lado, la madre del policía dijo que la expareja de su hijo ya se salió de sus cabales porque hasta con las hermanas menores de edad de él lo celaba.

“Esta es una relación toxica por parte de ella y que quedó como loca. Mandó ese video a redes sociales con mala intención para perjudicar a mi hijo”, señaló la entrevistada.

Asimismo, dijo que con esa acción se ven perjudicados ellos también porque él (su hijo policía) sostiene la economía de su hogar.

“Él me ayuda con dinero para la educación de sus demás hermanitos. Les pido a las autoridades que sean justos porque hay cosas peores dentro de la policía, saben que pasan pero no hacen nada”, señaló.

Cabe indicar que el elemento policial está asignado a una posta policial de Puerto Cortés, hasta donde llegaron sus familiares a pedir compasión por él.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.