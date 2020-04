Portero de Real de Minas vende bananos para sobrevivir en crisis de COVID-19

TEGUCIGALPA. – Gerson Argueta, portero del Olimpia que está a préstamo con el Real de Minas de Raúl Cáceres, busca la mejor manera de hacer algunos lempiras en medio de la crisis del Coronavirus.

Y es que Argueta puso una venta de bananos para poder sacar un dinero extra mientras los directivos de la Liga Nacional, toman la decisión de suspender o reanudar el torneo Clausura 2020.

Asimismo, el mismo arquero ha hablado de la situación que vive actualmente, aunque este recibe sueldo por parte del club merengue, no del club minero.

“La situación es complicada, a mi Olimpia me pagó el mes que acaba de pasar porque es dueño de mi ficha, pero tengo compañeros que llevan meses sin cobrar; ellos viven del fútbol, nosotros no estudiamos, yo solo hice sexto grado, hoy me arrepiento”.

Y agregó: “Lo que pueda generar siempre ayuda a la familia, esto es complicado, pero nos debe servir para entender que no somos inmortales, que seamos mejores seres humanos”.

Por otra parte, recordó consejos de su padre recientemente fallecido: “Mi papá me decía que nunca debo olvidar mis raíces porque eso abre puertas y la humildad vale más que un millón de lempiras, te lleva a cualquier lado, en la escuela uno aprende a leer escribir, pero en la casa se hacen las buenas personas”.

Y siguió: “Dios y nosotros somos los que podemos salvar este país, nada es sencillo en la vida, los que piensen eso están equivocados, uno puede llegar muy lejos, uno es quien se pone límites. El día que se murió mi papá sentí que me arrancaron la mitad del corazón, fue algo que me afectó mucho, era mi amigo, mi todo”, contó Argueta.

Lo difícil que ha sido hacerse un nombre el Olimpia

“Llegar a Olimpia no fue sencillo, los viejos me apoyaron, metían las manos por mí, yo logré hacerme un nombre en Deportes Savio, luego volví y todo se apagó porque tuve que hacer fila detrás de los mejores, Noel Valladares y Donis Escober”.

“Cuando se retiraron Noel y Donis pensé que iba tener posibilidades, no fue así y por eso pedí salir y Raúl Cáceres me abrió las puertas de Real de Minas y he jugado mucho, jugar es lo más lindo porque para eso entrenamos”, cerró Argueta.

