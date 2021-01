Por primera vez en la historia dos mujeres arbitran en un juego de la NBA

ESTADOS UNIDOS.- Ayer por la noche se hizo historia en la NBA luego de que dos mujeres arbitraran en un mismo juego.

Los Magic ganaron 117 a 108 a los Hornets en el juego en que Natalie Sago y Jenna Schroeder fueron parte del trio arbitral que hizo historia en la NBA.

Tras el juego ambas jugadoras se mostraron contentas y tildaron el hecho como un «triunfo» a la igualdad de genero en el deporte.

«Éste es un gran hito. Es como si mis sueños feministas se hicieran realidad, como si mis méritos personales chocaran con mis méritos profesionales. Es increíble», expresó Jenna Schroeder.

Por su parte, Natali Sago concluyó, «es asombroso. Estoy orgullosa de ser parte de una organización que promueve a las personas para que hagan el trabajo basándose en las habilidades y no en el género».

De igual forma, ambos equipos destacaron el hecho de que por primera vez en la historia dos mujeres arbitraran un partido de la NBA.

You love to see it. 💙 @NBA referees Natalie Sago and Jenna Schroeder are part of the officiating crew, along with Sean Wright, for tonight’s game. This marks the first time that two female referees will officiate the same NBA game. #MagicTogether pic.twitter.com/NWyB7iaoGl

In tonight’s game, Natalie Sago and Jenna Schroeder will make HER-STORY as the first two female officials to work the same NBA game.

We love to see it. 👏🏽 pic.twitter.com/RHFXg4MbaF

— Charlotte Hornets (@hornets) January 25, 2021