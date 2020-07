Por primera vez en la historia, cancelan la entrega del Balón de Oro

EUROPA.- Una decisión histórica es la que se tomó, por la pandemia del coronavirus. France Football, encargada de entregar el Balón de Oro año con año desde 1956, dio a conocer que en este 2020 no habrá ceremonia ni galardones, debido a la emergencia sanitaria.

Mediante un comunicado, France Football explicó su decisión. Los últimos ganadores del Balón de Oro fueron Megan Rapinoe y Lionel Messi, quienes se quedarán con el reconocimiento un año más al igual que Alisson y Matthijs de Ligt, quienes ganaron el Trofeo Kopa y el Yachina respectivamente.

La explicación de la cancelación

France Football dio una serie de explicaciones por las que decidió suspender la ceremonia. Principalmente por la duda de si habrá garantía de seguridad o no para quienes estén presentes, así como la injusticia que representaría para algunos jugadores.

Es decir, por las temporadas que se suspendieron a raíz de la pandemia:

“Un año tan único no puede y no debe ser tratado como un año ordinario. El trofeo Ballon d’Or transmite valores como la solidaridad y la responsabilidad. Todos los aspirantes a la recompensa no se podían acomodar en el mismo barco, ya que algunos vieron su temporada interrumpida. ¿Cómo podemos comparar lo incomparable?“, dice el comunicado de France Football.

La historia del Balón de Oro no se merecía una “mancha” así, dicen en el mismo comunicado. France Football aseguró que los más de 200 jueces tampoco estuvieron cien por ciento concentrados como para dar un juicio cien por ciento real u objetivo.

“En estos tiempos, tomar un descanso es un lujo y una necesidad. La historia del Balón de Oro es demasiado valiosa como para correr el riesgo de dañarla con un ejercicio tan tambaleante“, finaliza el comunicado de France Football.

La primera vez en 64 años

El Balón de Oro hizo su debut en el mundo del fútbol en 1956. Desde entonces nunca antes se había suspendido una ceremonia por ninguna razón pero ahora; al igual que los diferentes eventos deportivos alrededor del mundo, deberá esperar hasta el próximo año.

