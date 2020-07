POR LOS METS: JLO y Alex Rodríguez se juntan con Robert Kraft

ESTADOS UNIDOS.- Mientras todavía no se define cuál será el futuro de los New York Mets en materia propietaria, lo concreto es que el ex beisbolista Alex Rodríguez y la cantante puertorriqueña Jennifer López están haciendo todo lo posible para convencer a la familia Wilpon, y para ello se asocian con gente poderosa.

Unión con el «Mandamás» de los NE Patriots

El New York Post reveló que la famosa pareja se reunió hace unos días con el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft; y su hijo Jonathan Kraft, y junto a ejecutivos del banco JP Morgan Chase, que están apoyando a A-Rod y JLO en la compra de la franquicia de Grandes Ligas.

La cita se desarrolló en dependencias de los Patriots en Foxborough, Massachussetts, detalla la publicación; y se llevó a cabo el pasado 9 de julio, donde le plantearon la posibilidad de trabajar juntos en la operación del Citi Field y en un proyecto en el área cercana a Willets Point, en Queens.

En ese lugar, añade, la idea de los empresarios es realizar en el lugar un proyecto inmobiliario para que los aficionados consuman en restaurantes, bares, tiendas y demás antes y después de los partidos de los Mets, tal como tienen los Patriots con el Gillette Stadium y el parque Patriot Place.

Recordemos que además del matrimonio famoso, serán parte de la propiedad del equipo los jugadores de la NBA, Bradley Beal (Washington Wizards) y Mason Plumlee (Denver Nuggets), además de la figura de la NFL, Travis Kelce (Kansas City Chiefs), más los retirados futbolistas americanos DeMarco Murray, Brian Urlacher y Joe Thomas.

Te puede interesar: Danilo Acosta y Roger Espinoza están contemplados por Fabián Coito