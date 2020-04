Por Instagram Live, Andrea Pirlo revela: «El Barcelona me espera»

ITALIA.- Andrea Pirlo, una de las máximas figuras de la Serie A y el fútbol mundial quiere incursionar de nueva cuenta en el fútbol pero ahora desde el banquillo.

Pirlo confesó que quiere iniciar su carrera como DT bajo el mando del FC Barcelona; pues aunque fue a tono de broma el que ya lo estaban esperando, sí tiene planes de comenzar esta etapa y qué mejor si es en uno de los clubes más grandes del mundo.

Andrea Pirlo se lo confiesa a Cannaavaro

De acuerdo a un live en Instagram que tuvo junto a Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo reveló que quiere iniciar un proyecto como DT.

El Barcelona sería su primera opción pese a que no es un trabajo nada sencillo; pues es uno de los clubes más importantes y que consta con un estilo que le agrada bastante.

«No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas», mencionó Pirlo entre broma y hablando en serio.

La inspiración de Pirlo

Una de las máximas influencias en Andrea Pirlo para querer ser DT, fue Antonio Conte, actual entrenador del Inter de Milán.

Pues confesó que desde siempre le gustó su forma de llevar al equipo; y que por él quiere comenzar a dirigir al Barcelona o a cualquier otro club.

«Es por él que empecé a pensar en ser entrenador. Él es el mejor técnico que he tenido, nos mostraba 40-50 minutos de video todos los días. Me dije a mí mismo que podía y quería hacerlo también».

Para finalizar, Andrea Pirlo mencionó que sí quiere convertirse en DT; que es algo que le ilusiona y que si no le va bien al inicio no pasa nada, pues con el tiempo irá perfeccionando todo y seguramente se convertirá en alguien ‘grande’.

«Puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada», sentenció Andrea Pirlo.

Te puede interesar: Leo Messi: El «Che Guevara» del Barcelona