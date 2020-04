Por falta de capacidad, Liga Nacional descarta ampliación de equipos

SAN PEDRO SULA.- El actual Presidente de la Liga Nacional de Honduras, Wilfredo Guzmán, declaró en una entrevista que de momento es imposible que la Primera División se pueda ampliar a 12 equipos.

Lo sorprendente, es que el motivo principal por el que no se puede extender es por la falta de condiciones para sostener; ya sea en temas económicos, como en lo deportivo.

«En Honduras actualmente y a futuro próximo no tenemos las condiciones para tener 12 equipos en la liga profesional; hay equipos que no cubren ni para el montaje de un partido, tampoco para pagar los árbitros y se convierten en un problema para la liga».

Mandato obligatorio de FIFA; preocupación en las oficinas de la Liga Nacional

Es muy importante mencionar que la amplitud de 12 equipos no es un capricho de la Liga Nacional; pues por disposiciones de FIFA en el Licenciamiento de Clubes, para el año 2022, la liga hondureña debe tener 12 equipos para ser considerada «profesional».

Ante esta situación, Guzmán solicitará a la organización liderada por Gianni Infantino, que les otorguen una prorroga de cinco años para cumplir con ese requisito.

«Sabemos que la FIFA manda que debemos tener pronto 12 equipos, pero aquí le confirmo que vamos a solicitar a FIFA de manera formal que nos den cinco años más para que se puedan aumentar a dos equipos de los 10 que tenemos en la actualidad».

También adjuntó que unos de problemas es la actual pandemia del coronavirus, pues los inversionistas no tendrán como prioridad pautar con los equipos de Liga Nacional:

«Para tener un equipo de fútbol profesional no solo se necesita dinero, se necesita tiempo, planeación, estrategia, visión; y ahora creo que la prioridad de muchos empresarios no será precisamente el fútbol.

«Todos los sectores del fútbol sabemos que por esta pandemia del coronavirus el fútbol y no solo el fútbol, todos los deportes van a sufrir un impacto económico enorme; y es por esto que no queremos aumentar los problemas, los equipos verán cómo van a hacer para pagar sueldos y salarios, no es el momento de tener dos equipos más”.

