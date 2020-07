Por denuncias de mal manejo de oxígeno, DPI interviene el Hospital del Sur

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de las múltiples denuncias de un mal manejo de oxígeno, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) intervino en horas de la mañana las instalaciones del Hospital del Sur.

El ente de investigación llegó al centro asistencial ante la denuncia hecha por el mismo alcalde de Choluteca, Quintín Soriano. En las últimas horas, el edil expuso las irregularidades que se traducen en una mala atención a pacientes de COVID-19.

En sus declaraciones, Soriano dejó a entrever que el personal del hospital está prestando los cilindros de oxígeno a políticos y particulares a cambio de favores.

Al conocer que no había tanques de oxígeno, el alcalde de Choluteca se apersonó a INFRA, que es la empresa que los suministra; su interrogante fue qué estaba ocurriendo.

Seguidamente, contó que un empleado de la empresa le dijo que el Hospital del Sur no puede decir que no hay oxígeno. El personal de INFRA le reveló, incluso, que no estaban recibiendo la misma cantidad de cilindros, algo que despertó su interés.

«¿Qué puedo yo suponer? Que del hospital los están prestando a gente en las casas o a los políticos, y si eso están haciéndolo, Dios los va a castigar», manifestó Soriano.

Al mismo tiempo, reveló que nombró una comisión para investigar lo que está pasando en el Hospital del Sur. Entre tanto, la directora del centro asistencial, María Castro, no negó ni afirmó la acusación, se limitó a contar que hay 236 tanques.

No sabemos de ninguna intervención: vocera del Hospital del Sur

Por su parte, la vocera del Hospital del Sur comentó que no tienen información de alguna intervención por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Al mismo tiempo, manifestó que ellos piensan que son visitas de rutinas.

Lo que sí confirmó es la presencia de la DPI, a raíz del documento emitido por INFRA y que anda circulando en las redes sociales. Reveló que el jefe de Talento Humano anda con representante legal para aclarar la situación que se ha dado con los cilindros de oxígeno.

Indicó que el documento de INFRA que anda circulando es totalmente falso.

