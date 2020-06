CIVIC-JAPÓN. Un gran número de usuarios se decantan por los modelos SUV o crossover, y eso no es ningún misterio. Esta tendencia se da en el mercado global desde hace ya varios años. No obstante, llama la atención que esta demanda no se estabilice, sino que aumente cada vez más.

Evidentemente, esto sigue siendo un problema para los distintos modelos tradicionales, como es el caso de los hatchbacks o los sedanes . Cada día pierden más clientes a favor, pues los compradores prefieren las carrocería elevadas.

No han sido pocos los modelos que han sucumbido antes esta tendencia del mercado, y en ese sentido, Honda decidió eliminar el Civic Sedán de la gama en su mercado natal.

Honda Civic Sedán 2017.

El Honda Civic es uno de los modelos más vendidos de la marca japonesa y uno de los modelos del segmento C más reputados y populares del mundo. Este siempre ha estado disponible en diversas variantes de carrocerías, tanto hatchback como sedán, además de algunas versiones de dos puertas. Aunque estas son más populares fuera de Europa.

El Civic Sedán es uno de los modelos mejor valorados de su segmento y aunque ya no es el superventas que era antes en algunos países, se sigue defendiendo bien en mercados como el norteamericano.

Aún así, es tremendamente llamativo que la marca se haya visto obligada a eliminar el Civic Sedán en su mercado natal. El motivo no es otro que su bajísima cifra de ventas.

Las cifras

En 2019 tan solo fueron comercializados tan solo 1.619 ejemplares del Civic Sedán en Japón,

Por el momento. la gama Civic no va a sufrir cambios tan radicales en otros mercados, ya que se espera la llegada de una nueva generación, como la futura versión Type R. Por lo que parece que el futuro del modelo está asegurado, al menos por ahora.

FUENTE: MOTOR.ES