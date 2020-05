Por aumento de precios serán sancionados 75 pulperías y mercaditos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por aumentar los precios de varios productos, al menos 75 pulperías y mercaditos serán sancionados anunció Mario Castejón, director de Protección al Consumidor.

En ese sentido, Castejón manifestó que las denuncias se deben a aumento de precios de productos y no a la especulación.

No obstante, hay que mencionar que los términos están suspendidos. Ante lo anterior, manifestó que se ha realizado el acta correspondiente y que una vez que se regule se procederá a la sanción correspondiente.

Además, dijo «siempre pedimos que realicen la denuncia a través de la denuncia 115 y ya trabajamos para el acuerdo de estabilización».

Por otra parte, se debe de mencionar que la prórroga de estabilización de precios para supermercados y mercados vence el 19 de mayo. Además, para pulperías y mercaditos vence el 24 de mayo.

Por su parte, Castejón, indicó que no hay aumento en la medida, ni la carga de frijol. No obstante, manifestó que su adquisición en el mercado no es fácil, pues este grano se está utilizando en la entrega de la bolsa solidaria.

Seguidamente, señaló que el frijol rosado si existe en los comercios e indicó que este se cotiza entre los 80 y 85 lempiras la medida.

Precios de los productos de la canasta básica congelados hasta el 27 de mayo

El pasado 25 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Económico anunció el congelamiento de precios de los productos de la canasta básica hasta el 27 de mayo.

Cabe recordar que, desde que la pandemia del COVID-19 empezó a extenderse por el país, el Gobierno de la República tomo la decisión de congelar los precios de los productos alimenticios para beneficio de la población.

Son 30 los productos de la canasta básica que las autoridades determinaron que entran en la lista de congelamiento de precios. Aunque ya se ha confirmado por medio de monitoreo en mercados y centros de venta de alimentos que esta medida no ha sido respetada.

Sin embargo, las autoridades continúan señalando que los comercios que no acaten esta medida sufrirán una fuerte sanción. Lo anterior, tal como lo que establece la Ley de Protección a los Consumidores.