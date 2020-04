Por 80 euros, Amazon ofrece novedoso proyector para tener cine en casa

TECNOLOGÍA. Existen muchas soluciones para llevar el cine a casa ahora que no se puede acudir a las salas comerciales como plataformas online, gadgets para conectar el ordenador a la televisión, etc y Amazon presenta una nueva propuesta.

Otros artículos que puede hacer aún más placentera la tarea de visionar nuestras películas favoritas en el salón, son los videoproyectores. Con ellos podemos trasladar la imagen a la pared, a través de una pantalla, y de esta forma visualizar series o películas en un tamaño superior al de una televisión media.

En Amazon, por ejemplo, se pueden encontrar modelos muy económicos como este que ofrece una buena relación calidad/precio para un uso doméstico. Así se puede observar en las más de 2.300 reseñas que han dejado los usuarios de la plataforma tras probarlo. Un modelo con altavoces integrado que alcanza, además, una nota media de 4,5 estrellas sobre 5.

“Sorprendido con la calidad de imagen”, explica en uno de esas valoraciones Santiago V. “Calidad muy buena incluso proyectado directamente en la pared. El sonido integrado también es bueno, si no tienes altavoz externo se escucha muy bien. Recomendado 100 %”.

Lea también: Se espera que la línea de iPhone 12 salga este año; ¿Cómo se verá el Pro?

Con pantalla de proyección incluida y múltiples conexiones

El modelo de HI-04 de la marca DR.Q ofrece una calidad de imagen FHD clara y de vivos colores gracias a una nueva técnica de salida de luz. A través de la tecnología 3LCD mejora en un 90 % el brillo de color y un 80 % el brillo blanco. Soporta un formato de imagen de 1080P HD y es compatible con otros aparatos.

Además, cuenta con un foco ajustable con corrección trapezoidal (Keystone) de forma que para que la imagen se vea nítida solo hay que girar el zoom de la lente e ir enfocándola hasta lograr el efecto deseado.

En cuanto al sonido, una ventaja respecto a otros modelos similares, es que incorpora un sistema de altavoces dual, de forma que no hay que conectarlo a altavoces externos. También está equipado con un sistema de refrigeración para que no se caliente excesivamente mientras se utiliza.

Para una mejor experiencia cinematográfica el equipo incorpora una pantalla de 170 pulgadas para proyectar las películas o series. Al contar con un método de iluminación uniforme se garantiza que, en los bordes de la pantalla, no aparezcan zonas oscuras.

Hay que tener en cuenta, además, que por sus pequeñas dimensiones el aparato resulta muy cómodo para llevar de viaje. Si se desea se puede instalar sobre un trípode o fijar en el techo o la pared ya que dispone de un anclaje para atornillarlo.

Más de 2.300 valoraciones en Amazon

La opinión de quienes han probado este proyector puede encontrarse en el apartado de reseñas. En total, registra una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 y, los comentarios más habituales, tienen que ver con la calidad de la imagen y sonido, lo fácil que resulta ponerlo en marcha, que resulta muy cómodo de transportar y que las prestaciones que tiene son adecuadas para un uso doméstico.

Javier, un cliente de Amazon, se muestró satisfecho con la elección y explica lo siguiente: “Conectado al portátil como proyector por HDMI me vale para todo. Veo televisión online, películas y juegos. La imagen es clara y brillante. Los colores son vivos. Lo tengo a unos 3,5 metros de la pared y apenas se nota el pixelado. El ventilador hace un poco de ruido, pero se compensa con un buen sonido. No necesito un altavoz externo. En definitiva, por lo que he pagado, tengo un buen proyector”.

Por otro lado, Vanesa, otra clienta satisfecha indicó “Estoy encantada con el miniproyector. Su reducido tamaño y peso hacen que sea fácilmente transportable. Para el uso que le doy yo (visualización de vídeos a nivel doméstico) tiene una calidad más que suficiente, incluso aunque no haya oscuridad total en la habitación.

El proyector tiene altavoz interno, cosa que agradezco para no tener que transportar más aparatos adicionales, salvo que necesite conseguir un volumen más elevado. En resumen, para un uso doméstico es perfecto, para un uso profesional me imagino que habrá que recurrir a otro tipo de proyectores”.

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo