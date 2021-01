Marvin Ponce: Médicos mueren por su edad; «es un ignorante», responde Umaña

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El asesor presidencial Marvin Ponce, aseguró este jueves que los médicos mueren por su edad, pero el doctor Carlos Umaña contestó que sus declaraciones solo demuestran ignorancia.

A través de medios locales, Marvin Ponce se refirió este miércoles al tema de los galenos muertos por COVID–19, luego que el Colegio Médico de Honduras (CMH) pidiera un confinamiento de tres semanas, para reducir la ola de contagios de esa mortal enfermedad en el país.

En sus declaraciones, Ponce consideró que los médicos fallecidos en los últimos días serían por su edad y debido a problemas de salud ocasional.

“Muchos médicos que han muerto es por su edad, por problemas de salud ocasionales, porque el médico casi no se da tratamiento y tiene muchos problemas”, aseguró el funcionario.

Asimismo, dijo que cuando la COVID-19 afecta a los profesionales de salud, los puede matar, así como lo hizo con ingenieros, maestros y periodistas, porque este virus no tiene excepciones.

Nota relacionada: COVID-19: Un hondureño muere a cada hora en el Valle de Sula, según Carlos Umaña

Umaña: «Marvin Ponce solo brutadas dice»

Sobre las aseveraciones de Marvin Ponce, TIEMPO Digital buscó la opinión del presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, quien dijo que el funcionario solo demuestra su ignorancia en el tema.

«Cuando la ignorancia es temeraria, cualquiera opina. Ese señor solo brutadas dice, él es ignorante de los términos de una pandemia», señaló Umaña.

De igual forma, agregó: «¿Por qué no les pregunta a los familiares de la doctora Victoria García, que acaba de morir de 31 años o por qué no les pregunta a los parientes de los otros médicos, si estos mueren por su edad?, eso es ser ignorante», acentuó.

Referente a lo que dice Marvin sobre que los médicos casi no se dan tratamiento y tienen muchos problemas, Umaña señaló que quien «tiene problemas psicológicos es él (Marvin)».

«Nosotros ni importancia le damos a ese personaje. Para nosotros es como que habló perico en los palotes, no nos interesa la opinión de ese señor. Lo tomamos de donde viene, solo muestra ignorancia porque qué va a saber él del porqué se contamina o no un médico o una persona», manifestó el galeno.

Umaña explicó que los médicos se contaminan en su trabajo, atendiendo a sus pacientes.

Umaña: «La situación de los médicos es crítica»

«La situación de los médicos es critica, porque todos estamos sometidos a ver montón de pacientes COVID a diario. Es decir, que hay tanto trabajo en los centros de triajes, salas de operaciones y en todos los lugares que estamos sujetos a una gran carga viral. Por ejemplo, yo la semana pasada entubé 5 pacientes COVID, y eso no ocurría ante. También di anestesia a pacientes COVID positivo. Hay tantos pacientes COVID, que los médicos estamos sujetos a una carga impresionante y no es porque seamos viejos, no es eso», dejó claro el doctor.

Según el especialista, la gran carga viral llega con uno y otro paciente que es lo que le pasó a la doctora Victoria Aguilar, quien atendía paciente tras paciente.

«Ya opinar de un tema que no se conoce, como decía Albert Einstein ‘sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana’, y no estoy tan seguro de la primera. Eso solo demuestra la ignorancia de lo que es la profesión médica en este momento de pandemia.», finalizó el profesional de la salud.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0