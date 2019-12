Ponce Fonseca: «La mayoría está de acuerdo con la reelección»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El General de las Fuerzas Armadas, René Orlando Ponce Fonseca, sostuvo el día de ayer que la mayoría de la población hondureña está de acuerdo con la reelección.

«Yo le puedo asegurar que la mayoría de la población está de acuerdo con la reelección», dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto del instituto armado.

A su criterio, «si hiciéramos una encuesta bien objetiva, le puedo asegurar que la mayoría de la población está de acuerdo con la reelección».

Pero el jerarca, quien está apunto de dejar esa jefatura, fue mas allá y también aseguró que la población está de acuerdo que «se haya reelecto el actual presidente (Juan Orlando Hernández), eso lo puedo asegurar yo”.

De igual manera, agradeció a Dios que durante su carrera de 40 años al servicio siente una «confianza sincera». Por tal razón, puede decir que «hemos hecho lo que nos ha correspondido hacer».

Ponce Fonseca: Las FFAA han cumplido

“Puedo decirle al pueblo hondureño que hemos cumplido con lo que nos ha correspondido”, agregó el titular de las FFAA. Asimismo, dijo que cuando surgen las crisis, ellos hacen llamados a los políticos para resolver las mismas.

No obstante, cuando los llamados son para las FFAA “nos dicen que no hemos cumplido con nuestro rol, yo no entiendo”. A su vez, Ponce Fonseca aclaró que en el caso de las elecciones nos dan una misión y la “cumplimos a cabalidad”.

En lo que respecta a la reelección, “yo me remito al artículo 4 de la Constitución de la República. Significa entonces que los que tienen que tomar las decisiones son los diputados, no puedo obligar a nadie, hoy vivimos en otro estado de derecho que debemos de cumplir”, finalizó Ponce Fonseca.