Readecuar deudas y bajar tasas de interés impulsará reactivación en Honduras: experto

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El rector de la Política Monetaria en Honduras, por mandato constitucional, es el Banco Central de Honduras, y para los economistas es necesario que en medio de una fatal crisis haga su aparición tomando medidas para una verdadera reactivación económica.

Toda la Política Monetaria está dirigida a velar por el valor interno y externo de la moneda, que en términos generales, es el valor de la inflación. ¿Qué necesita Honduras en este momento?

Diario TIEMPO Digital, habló con el economista Rafael Delgado, quien se refirió sobre el tema.

Para él, en este momento, se necesitan señales del BCH hacia una rebaja en las tasas de interés. Considera que debería buscar que las empresas soliciten préstamos para inversión, para que haya más movimiento en la economía.

«Realmente, hay necesidad de crear estímulos desde el sistema financiero, para que haya una reactivación económica. Ese es el mensaje que debe dar el Banco Central», dijo.

Reducción de la Tasa de Política Monetaria

A su vez, explicó que el Banco Central, debería reducir la Tasa Política Monetaria, con la intención de que los bancos del país, a su vez, reduzcan sus tasas y haya mayor cantidad de créditos en el sistema financiero.

Para el economista, el BCH debe hacer su parte y debe mandar una señal muy clara sobre tasas de interés bajas para la reactivación de la economía hondureña.

Enfrentar la crisis de la pandemia es responsabilidad de muchas instituciones que se deben coordinar entre sí. Una de esas partes le corresponde al BCH con la reducción de las tasas de interés.

Endeudamientos y altas tasas de interés

«Los micro y pequeños empresarios están sumamente endeudados y una reducción de las tasas de interés, por sí solas, no va a hacer cambiar las cosas; nadie va a prestarles más dinero cuando ya hay un sobreendeudamiento», detalló.

Agregando que, «es ahí, cuando entra la tarea de otros organismos; por ejemplo, todo el problema de la readecuación de deudas, está pendiente. Los bancos deben proceder a una readecuación de deudas de su cartera crediticia».

Delgado explicó que «el deudor no ha estado pagando puntualmente, e incluso no ha pagado y no hay ninguna salida. A menos que haya una readecuación que se reduzcan las tasas de interés y se alarguen los plazos, trabajo que le corresponde a los bancos».

Estas acciones servirían para alinearse a una política de bajos intereses que señalice el BCH. Siendo esto un problema que se ataca desde diferentes ángulos y de manera coordinada.

El BCH debería de bajar la tasa pero, a criterio del economista, los entes financieros del país deben poner de su parte con nuevas estrategias que ayuden a los pequeños empresarios. Con políticas diferentes a las que emplean con gobierno y clientes de mayor escala.

Por lo que, es necesario un trabajo conjunto entre el BCH, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el sistema financiero, para hacer posible una reducción sustancial en las tasas de interés, para poder readecuar la deuda. Una readecuación tangible, real, de la deuda de los micro y los pequeños empresarios.

Bonos Soberanos de Honduras

«Como economistas ya lo hemos venido abordando, la crisis del coronavirus ha producido enormes cambios en la estructura de los ingresos y egresos del gobierno. Definitivamente, hay necesidad de más dinero», aseveró.

«Pero hemos advertido, que previo de un endeudamiento, previo al aumento de tasas tributarias y las tasas de interés, se necesita una reestructuración del presupuesto para que se elimine todo el derroche de recursos, los proyectos ligados a fines electoreros y demagógicos», agregó.

A criterio de Delgado, con eliminar la corrupción y el sobreprecio con que compra el Estado, se controla el despilfarro y se controla el salario para los altos funcionarios, va tener dinero liberado que se puede usar para la emergencia sanitaria y la reactivación.

Sobre endeudarse cada vez que haya una necesidad es como «echar dinero en un saco roto. El próximo año va ser un año electoral y todo el dinero que le caiga al gobierno, va ser utilizado con esa finalidad, porque el próximo año, es un año electoral».

La recaudación tributaria va a caer

El experto en economía, enfatizó en que, la recaudación tributaria va a caer y hasta el gobierno mismo lo ha dicho. Sin embargo, explica, que el problema no se soluciona endeudándose más, sino siendo más cuidadoso en la manera en que se gasta y en la manera en que se invierte.