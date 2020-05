Policía sospechoso de COVID-19 escapa del IHSS: «Ahí me estaba muriendo»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta mañana, un miembro activo de la Policía Nacional que estaba interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por sospechas de COVID-19 tomó la decisión de escaparse del recinto hospitalario.

El Policía fue identificado como Reiner Ramos, quien aseguró que se escapó del IHSS con todo y catéter porque estaba recibiendo mala atención en el lugar.

El ciudadano, algo desorientado, decidió escaparse y sentarse bajo un árbol en las afueras del IHSS en el barrio La Granja. Ramos dijo: «Ahí me estaba muriendo como a la una de la mañana. Ni un vaso de agua me llevaron. Yo vine al Seguro porque tengo COVID-19».

A renglón seguido expresó que «ellos solo me mandaron a la casa a hacer el tratamiento con las cuatro pastillas. Esas pastillas no las aguanté, no podía con la tos, casi me muero mas bien y por eso regresé al seguro».

A su vez, Ramos reiteró que la atención hoy en el IHSS sigue siendo deplorable. Con un rostro cabizbajo, el policía activo reveló:

«Es una atención pésima allí, mas bien las pastillas que le dan a uno lo ponen peor, parece que son para morirse. Esto lo denuncio para que no se confíen de la gente del IHSS».

Según manifestó, médicos del IHSS lo enviaron con tratamiento a su casa, aún sabiendo que tenía COVID-19. A los días se sintió mas resentido de salud, por lo tanto, regresó al Seguro Social.

De manera puntual explicó que el teme por su familia, asegurando que están contagiados de COVID-19, puesto que él estuvo en su vivienda compartiendo con ellos.

«Deben de llamarle la atención a esa gente, porque si no todos se van a morir. A las 5 de la de la mañana me escapé y aquí afuera le pedí una llamada al guardia y llamé a mi esposa y aquí ella vino por mi», concluyó el policía.

Ambulancia da persecución a policía que se escapó del IHSS

Luego de relatar todo el calvario vivido en el IHSS, un vehículo particular llegó a las afueras del IHSS para llevarse, con rumbo desconocido, al policía. Tras conocerse que se iba del lugar junto a su esposa, una ambulancia del 911 comenzó a darle persecución.

Luego del seguimiento, médicos que iban en la ambulancia lograron detener el vehículo y dialogar con el ciudadano. Se le prometió llevarlo a otro hospital y darle toda la asistencia médica que necesita al ser paciente de COVID-19. Aunque el policía se mostraba renuente.

Jefe policial llega a su rescate

Por tal situación, se hizo presente el jefe de la Policía. Le pidió que accediera a ser llevado a un centro asistencial en la ambulancia y le aseguró que no tiene COVID-19. Según el titular, ya vio los resultados y él está interno por otra enfermedad.

El policía accedió y fue trasladado en ambulancia, en compañía de su esposa, hacia la Academia de Policía (ANAPO).

