Honduras. La madre de Dylan Munguía, niño de cuatro años que fue asesinado en José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, denuncia el mal actuar de la Policía. Además, hay recompensa para hallar a criminales.

Según declaró Nesy Daniela Munguia, madre de Dylan Munguía, que aparentemente sufrió abuso sexual, pide a las autoridades que le devuelvan a su hijo. Esto, porque cuando lo estaban velando, llegaron agentes de la Policía Nacional y se lo llevaron, de una forma ilegal» dice la mujer.

Supuestamente, los policías llevaban una orden de la Fiscalía, pero la mujer cuenta que no le presentaron el documento. Los policías llegaron «votando ventanas y sacaron a mi hijo como que fuera un animal. Sin respetar el dolor mío»

Incluso, la madre de Dylan denuncia que a su hijo no lo llevaron a la morgue, sino que lo tenían en la estación policial. Denuncia que cuando ella quería ir tras los agentes, «le dispararon al automóvil».

Testimonio del momento de la desaparición

«Mi hijo estaba conmigo toda la tarde haciendo tareas, mi bebé estaba en el patio de mi casa. Las últimas palabras que le dije fue: «Dylan no te vayas a salir», y él me dijo ´no´. Pero cuando yo me metí para buscarle su ropita porque iba a bañarlo, cuando salí él ya no estaba».

Entonces yo pensé que se había ido para donde la abuela, y me confié porque en la isla nunca había pasado un caso de esos y mi bebé sólo agarraba para allí», revela la acongojada madre, quien asegura que ella no se separaba de su hijo y ahora está pasando por ese dolor.

Aseguró que de inmediato notó que estaba perdido y denunció a la Policía. La desaparición fue a las cuatro de la tarde y los agentes llegaron hasta las 8:00 pm. Le dijeron que podía denunciar al pasar 24 horas.

Ahora Nesy Daniela asegura que ella anduvo gritando y buscando a su niño en muchos sectores de la isla, pero él no respondía porque ya le habían quitado la vida. Según dice, fueron dos hombres de tez oscura los que se lo llevaron. Por lo que pide investigación, ya que muchos casos quedan impune.

Le pide al pueblo de Roatán que le ayude y que no culpen a la familia, que esta vez puede ser ella pero hay más niños en riesgo.

Abuela quiere enterrarlo en Sabá

Otra discordia que enfrenta la joven es que la abuela de Dylan quiere que sea enterrado en Sabá, Colón. Esto, porque el niño nació en ese lugar.

La señora afirma que entiende el dolor de la madre, pero quiere que comprenda también su dolor porque ese niño «yo lo he criado desde que está en el vientre de ella». Por lo que solicite que esté cerca de su familia y darle una cristiana sepultura.

Recompensa de 200 mil lempiras para atrapar a los asesinos

Las autoridades municipales y departamentales de Islas de la Bahía ofrecen recompensa a quien de información del paradero de los responsables de la muerte del menor de edad.

Según dijeron algunos pobladores, vieron con vida por última vez al niño junto a dos individuos. Pero hoy, ayer su cuerpo yacía en la zona montañosa conocida como Turquoise Bay.