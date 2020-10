300 hondureños se han suicidado durante pandemia, según Policía Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Según recuento del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), en Honduras, durante la pandemia, al menos 300 hondureños se han suicidado.

Dicha cifra es alarmante, no obstante, esta no supera las cifras del mismo periodo en el 2019; pero no significa que se deba de celebrar, sino, poner más atención a dicho tema.

En torno a la temática de los suicidios, la portavoz de la Policía Nacional, subinspectora Dania Cruz, reveló que «el registro de contabilización de personas que se han quitado la vida van 300 según el recuento de Sepol. En el año 2019 teníamos 318 casos de enero a la fecha, sin embargo, la cifra es alarmante».

De igual forma, Cruz detalló que del total de los suicidios, 250 corresponden al género masculino, mientras que 50 del género femenino. «Estamos observando que la mayoría de personas que han atentado contra su vida son hombres», agregó.

Departamentos con mayor número de suicidios

Por otra parte, reveló que en los departamentos donde más se reportan los suicidios es en Francisco Morazán, Cortés y Choluteca.

A su vez, detalló: «Acá hay un tema muy importante que rescatar y es que se le da atención que se presta a los menores de cero a 21 años. Jovencitos que a veces se ven influenciados por las redes sociales así como la influencia de videojuegos».

Cruz, reveló que no solo son jóvenes los que han tomado la fatal decisión de quitarse la vida, pues que hay hasta personas de la tercera edad. En ese sentido, manifestó que se debe de estar al pendiente de los síntomas de alerta que presentan los individuos.

«Las personas deben abocarse a los centros que están prestando atención a personas en estos casos y también la supervisión. Le hacemos un llamado para que contemplemos la paz, como hondureños tengamos presente el tema de la hermandad y familiaridad para evitar que más personas sigan tomando estas decisiones», recomendó Cruz.

Por otra parte, hay que mencionar que, según los datos de la Policía Nacional, 2018 cerró con 405 casos de suicidios consumados. Entre tanto, en 2019 fueron 420; aunque este último dato es mayor que el anterior, la tasa de suicidio bajó debido al aumento de la población.