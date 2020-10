Talanga: En un retén, Policía disparó contra joven, denuncian familiares

TALANGA, HONDURAS. Un supuesto agente de la Policía Nacional habría disparado contra un joven que pasaba por un retén policial en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, según denunciaron familiares de la víctima.

Según se conoció, el joven transitaba por las cercanías del cementerio municipal de Talanga, donde había un retén policial. Hasta ahora se desconoce si se originó una discusión previo al ataque, o si hubo resistencia de pare de la víctima, sin embargo, familiares del joven identificado como Santos Darío Ponce, aseguraron que fue un uniformado quien disparó contra su ser querido.

Ponce es originario de ese sector del país y residía en la comunidad de Labranza, según informaron las autoridades.

Lo trasladaron a un centro asistencial

Pese a la presencia de más agentes policiales en el sector, debido a la instalación de un retén, al joven no lo trasladaron de inmediato en una patrulla a un centro asistencial. Fue minutos más tarde, que una ambulancia llegó al lugar del hecho, recibió atención y posteriormente lo movilizaron a un hospital.

El joven continuaba con signos vitales, cuando personal médico lo ingresó a la ambulancia. No obstante, se desconoce su actual condición de salud, debido al impacto de bala que se le infirió.

Luego que el hecho trascendiera en redes sociales, pobladores de ese sector y otros usuarios de Facebook, se mostraron indignados con lo acontecido.

«Realmente estamos arruinados acá en Talanga ¡ellos están para proteger! Tienen que educar más a estos policías. Si le hizo el llamado y no se paro, no tenía porqué disparar pero con el uniforme y el arma en mano se sienten héroes. Luego cuando un civil ve a un uniformado la arremete contra el uniformado y ahi pagan todos por uno de mente que no se supo controlar», dijo Hada Rodrigues.

Por su parte, Elsa Torrez, también usuario de la citada red social, comentó: «Esos retenes no tienen lógica, solo aumentarles la bolsa a los policía pícaros ¡ya quiten eso! la gente tiene que trabajar como ellos tiene su suelto que le den gracias a dios.

