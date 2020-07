Policía detiene a mujer embarazada y su pareja por circular sin placa en Blv. FFAA

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tremendo alboroto se generó la tarde de este miércoles cuando agentes de la Policía Nacional de Honduras arrestaron a dos jóvenes que circulaban en un vehículo que no andaba placas.

El zafarrancho se reportó en el retén policial ubicado en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Las Brisas de Tegucigalpa, zona central del país.

De acuerdo con lo que se informó, el detenido está identificado como Cristian Álvarez de 21 años de edad y su novia que no brindó su nombre, pero que está embarazada.

Todo se dio cuando los jóvenes transitaban a inmediaciones del Banco Central de Honduras (BCH) y fueron detenidos por los uniformados. Al ser requeridos, los ciudadanos no portaban visiblemente las placas de su vehículo, por lo que los uniformados procedieron a sancionarlos con una esquela.

Eso desató un fuerte forcejo entre los uniformados y el joven conductor, quien terminó tirado en el suelo y arrestado.

Al ver dicha acción, su pareja sentimental golpeó a uno de los policías con un zapato y por eso también la detuvieron.

“Me llevan injustamente, allí ando las placas”, exclamaba el joven cuando era sometido por los policías.

“Nos llevan porque no andábamos las placas pegadas en el vehículo y nos pusieron una esquela innecesariamente. No es justo y encima nos golpean”, dijo la joven que acompañaba a su novio.

“Me llevan solo por reclamar mis derechos. Íbamos a comprar comida al super. Me golpearon en las costillas, me toletearon y me llevan injustamente”, agregó el muchacho.

Lea también: FNAMP captura a presunto gatillero de la MS-13 con un fusil M-16

Policía asegura que los capturaron por falta de respeto

Por su parte, un agente de la policía manifestó que arrestaron a los jóvenes por falta de respeto.

Asimismo, indicó que los remitieron a la posta del Barrio Belén por una supuesta falta que establece 142 numeral D de la Ley de Tránsito.

“Se les sancionó porque no andaban puestas las placas del vehículo” explicó el oficial que llevó a cabo la detención de los jóvenes.

Tía del joven: “Ellos no son ningunos delincuentes”

Sobre la agresión contra la joven pareja, la tía de Cristian confirmó que su novia estaba embarazada y dijo que ellos no eran ningunos delincuentes. Según la mujer, el detenido se dedica a la compra y venta de vehículos.

De su lado, el padre del joven denunció que los agentes de la policía no le brindaron información hacia que posta policial los trasladaron.

Igualmente, aseguró que procederán judicialmente contra los agentes policiales porque golpearon al joven que tiene 21 años de edad.

Cabe señalar que el muchacho es el propietario, y de acuerdo a su progenitor el vehículo recién lo había adquirido y por eso no andaba las placas.

“Hoy le tocaba circular, y andaba todos sus documentos en regla. La policía no tenía que actuar en esa de esa manera. Las placas del carro allí estaban solo que no las andaba puestas”, aseguró el padre del joven.

Hasta el momento se desconoce hacia que posta policial fueron trasladados los dos jóvenes.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo