¿Por usar camisa del MEU? Policía asegura que investiga captura de estudiante

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ayer en horas de la noche, agentes de la Policía Nacional capturaron a Marcio Silva, estudiante y miembro del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), algo que se viralizó inmediatamente en redes sociales.

Según se informó, a Silva lo capturó patrulla 543 de la Policía Nacional Preventiva en una colonia capitalina. Según denuncia del mismo integrante del MEU, los agentes lo amenazaron por ser integrante del movimiento, pues llevaba puesto una camiseta alusiva.

En primera instancia, al estudiante se le trasladó hasta la Policía Metropolitana No.1, hasta allí, llegaron varios defensores de derechos humanos. Posteriormente, lo movilizaron a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Entre tanto, Marcio Silva contó a los defensores que él se encontraba revisando su motocicleta cuando la patrulla llegó. Los agentes, según la versión del estudiante, al ver que portaba la camisa del MEU, lo detuvieron y esposado, lo subieron a la paila.

Sin embargo, según los relatos de Silva, los agentes de la Policía durante el trayecto lo amenazaron con quitarle la vida.

«Soy Marcio Noé Silva del Movimiento Estudiantil Universitario, me detuvieron solo por tener la camisa que decía MEU. Me dijeron que me iban a ir a matar ahorita al Sipile. De apellido Hernández el policía», expresó el estudiante mientras estaba en la patrulla.

Policía está investigando

Al final, a Marcio Silva se le envió a la Cuarta Estación de la Policía Nacional; entre tanto, las organizaciones de derechos humanos gestionaban su liberación.

Diario TIEMPO Digital se comunicó con la vocera de la Policía Nacional, Dania Cruz, para conocer los motivos de la detención del joven. Sin embargo, manifestó que aún están investigando qué ocurrió.

«Hasta el momento se continúa el proceso y no se ha vertido ninguna información. Habrá que esperar que entreguen el reporte completo», declaró Cruz.