Pobladores de Choluteca recibirán 200 mil mascarillas hechas por las FFAA

CHOLUTECA, HONDURAS. Más de 200 mil mascarillas se repartirán en el departamento de Choluteca, zona sur de Honduras, durante el transcurso de este miércoles, según informó el Gobernador, Edgardo Loucel.

La elaboración de los tapabocas se desarrolló en las fábricas de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.), y se especificó que son tipo «A3». De manera específica, 201 mil elementos protectores serán provistos.

El Gobierno Central estará a cargo de la entrega, misma que se hará en el marco de la operación «Todos con mascarilla» y se llevará a cabo en los 16 municipios del territorio.

La dotación constituirá la primera de otras que mantienen programadas, informó Loucel. Asimismo, recordó a la ciudadanía de la región que el uso del equipamiento es obligatorio.

A su vez, enfatizó que la mascarilla reduce la probabilidad de contagio de COVID-19; pero, exhortó también a la población a guardar la distancia y lavarse las manos frecuentemente con jabón o gel, medidas que son «igual de necesarias».

La información estatal indica que también distribuirán 195 mil mascarillas en Comayagua, 90 mil en Valle, y 82 mil 500 en La Paz.

¿Fosas? «Se llenarían de agua»

Por su lado, el alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano, reveló que no instruirá la preparación de fosas para los decesos producto del virus. En ese sentido, dijo que no se adelantará a los hechos. No anticipará un fatídico escenario.

«Yo no soy ave de mal agüero y, segundo, con este invierno las fosas se llenarían de agua. Se contrató por seis meses a cuatro personas que estarán disponibles para abrir los espacios para los sepulcros a cualquier hora del día», detalló.

Además, Soriano lamentó que el entierro de aquellos que perecieron por COVID-19 se efectúe sin el acompañamiento de sus parientes y seres queridos. Eso, dado que cuando los cuerpos inertes son removidos de los hospitales y salas de autopsia, se les sepulta bajo medidas de bioseguridad que impiden un sepelio tradicional.

