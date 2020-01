PN: esposo de Elba Wood está en «El Pozo»; hipótesis de crimen pasional

Honduras. Según la Policía Nacional (PN), los asesinatos de Miguel Ebans Espinoza (de 20 años) y Elba Wood, de 21, están relacionados a lo que ellos llaman «crimen pasional».

Según los agentes de investigación, la muerte puede estar relacionada a una «amistad o una supuesta relación sentimental prohibida». Por lo que el 13 de enero en la noche, criminales intereptaron la camioneta en la que iba Elba en La Ceiba, y le dispararon.

Al día siguiente, cuando Miguel Ebans -nieto del expresidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA), Samuel Espinoza- fue acribillado cuando regresaba del velatorio de Wood en en el barrio Solares Nuevos, de la misma ciudad.

DPI asegura que pareja de la joven está en el Pozo

El jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), José Mejía, dijo que hay varias hipótesis sobre el crimen de los jóvenes. Una de ellas es que existe un «conflicto pasional».

Lo anterior, lo deducen después de que supieron «que el esposo de Elba Wood está preso en ´El Pozo´, de Ilama (Santa Bárbara)». Sin embargo no lo han investigado y no tienen una resolución clara sobre esta deducción.

Según las eclaraiones de Samuel Espinoza, su nieto «se quedaba a dormir donde la mamá, quien era vecina» de Wood.

Agregó que entre las víctimas “había una amistad de vecinos, la joven era buena gente. Hay muchas versiones, por las fotografías que se publicaron juntos y la gente saca conclusiones. Yo no puedo decir si ellos tenían una relación íntima, lo ignoro porque no me consta”.