Playoffs y balance de los catrachos en la Temporada 2020-2021 de la MLS

ESTADOS UNIDOS.- Luego de una intensa jornada de domingo en el «Decision Day» quedaron conformados los equipos que accedieron a los playoffs de la MLS.

16 franquicias pelearán por la Copa de la MLS, pero el camino no será nada sencillo para nadie, tomando en cuenta que esta fase se juega a un partido de eliminación directa en casa del equipo mejor ubicado en la clasificación.

¿Cómo quedaron ubicados los Playoffs en la MLS?

Conferencia del Este

Philadelphia Union vs. (El menor preclasificado ganador de una de las series de play-in).

vs. (El menor preclasificado ganador de una de las series de play-in). Toronto FC vs. (El mejor preclasificado de una se las series de play-in).

vs. (El mejor preclasificado de una se las series de play-in). Columbus Crew SC vs. New York Red Bulls.

vs. Orlando City SC vs. New York City FC.

Conferencia del Oeste MLS

Sporting Kansas City vs. San Jose Earthquakes.

Seattle Sounders vs. Los Angeles FC.

Portland Timbers vs. FC Dallas.

Minnesota United FC vs. Colorado Rapids.

¿Quiénes protagonizan los comodines?

Nashville vs. Inter Miami y New England Revolution vs. Montreal Impact serán las llaves que definirán los rivales de Toronto FC y Philadelphia Union en los Playoffs.

Los partidos de comodín se llevarán a cabo el próximo viernes 20 de noviembre.

Este es el balance de los hondureños en la MLS

Los que clasificaron a los Playoffs:

Bryan Acosta: El «tambito» tiene 759 minutos disputados en 11 partidos de 22. El ex-jugador del Real España en lo que va de la temporada no a anotado ningún gol, pero presenta dos asistencias en el equipo texano. Dallas FC enfrentará al Portland Timbers.

El ex-Tenerife no ha podido consolidarse en la MLS, sin embargo, espera contribuir para que Dallas llegue lo más lejos posible.

Ver esta publicación en Instagram Seguimos fuertes 💪🏼⚽️#️⃣8️⃣ @fcdallas Una publicación compartida por Bryan Acosta (@bryanacosta821) el 20 de Sep de 2020 a las 1:19 PDT

Andy Najar: El nacido en Marcovia sólo ha disputado 8 encuentros en la Temporada de la MLS, pues las constantes lesiones lo mantienen al margen de las canchas.

Registra 180 minutos y una asistencia con el conjunto angelino. LAFC se medirá ante Seattle Sounders en los Playoffs.

Ver esta publicación en Instagram 🙏 3pts+🙏 Vamos Una publicación compartida por Andy Najar (@andy.najar7) el 14 de Sep de 2020 a las 7:20 PDT

Roger Espinoza: El mediocampista catracho ha jugado 16 partidos con el conjunto de Kansas, representando 950 minutos en el terreno de juego.

De igual forma, el mejor catracho de los últimos tiempos en la MLS, ha logrado en sus dos etapas con Kansas City la cifra de 20,000 minutos disputados.

El héroe de los Juegos Olímpicos Londres 2012 con Honduras contempla dos asistencias y dos goles. Sporting Kansas City tiene como rival en los playoffs al San Jose Earthquakes de Matías Almeyda.

Los del comodín:

Bryan Beckeles: El «Nanay» ha quedado mucho a deber en esta temporada, pues sólo ha participado en dos encuentros divididos en 72 minutos.

Nashville enfrentará al Inter de Miami para buscar un lugar en los Playoffs.

Romell Quioto: Sin duda alguna, uno de los que mejor desempeño presenta para los legionarios de Honduras en el máximo circuito del fútbol estadounidense.

Quioto tiene 19 encuentros disputados que deja como saldo 1483 minutos, ocho goles y seis asistencia.

El último gol se lo anotó al DC United en el final de la temporada regular besando la bandera y mostrando su apoyo a Honduras. Montreal Impact se medirá al NE Revolution para el otro boleto a Playoffs.