Honduras: nuevo proceso, «ágil y transparente», para recepción de donaciones

REGUCIGALPA, HONDURAS. El Gobierno hondureño anunció una nueva modalidad en línea para recibir donaciones durante la emergencia nacional, mediante la cual se reducirán los trámites y serán hechos de «manera transparente».

En ese sentido, se informó que los trámites que duraban hasta un mes en papel, con el nuevo proceso, ahora se realizarán de manera digital en tan solo 45 minutos.

El anuncio fue realizado la noche del martes, por el ministro de Finanzas, Marco Midence; el director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, y la directora de Franquicias Aduaneras del Ministerio de Finanzas, Bessy Salvador.

Nuevo proceso

Midence, en cadena nacional de radio y televisión, anunció que «la Secretaría de Finanzas y la Administración de Aduanas estamos listos con un nuevo proceso ágil y transparente para la recepción de donaciones en la emergencia».

A su vez agregó «hemos comenzado un nuevo proceso basado en el Gobierno Digital; con una plataforma en línea tenemos una nueva forma de recibir donaciones y ayuda humanitaria durante la emergencia».

Fácil y gratuito

En su comparecencia, el ministro, además dejó en claro que el proceso «es fácil y no se paga nada«. «Usted no tiene que pagar nada”, reiteró.

Asimismo, Midence, explicó que no se tiene que contratar apoderado legal; además, no se requiere pago de ninguna tasa y de ningún gasto administrativo. Otro de los beneficios del uso de la plataforma y nuevo proceso, es que no paga ningún impuesto de importación.

Entre otras cosas, el ministro recalcó que este novedoso procedimiento viene a facilitar el trámite, ya que el proceso es absolutamente ágil y ahorrará tiempo a quien haga uso del mismo.

Sobre el proceso, los interesados deberán únicamente llenar un formulario en línea, que dará paso para poder tener el inicio de ese trámite. Posteriormente, se deberán seguir los pasos que la propia plataforma le indicarán.

Cabe mencionar que, la plataforma se creó con el fin de agilizar los trámites aduaneros que requieren para ingreso de mercancía al país; esto, con el fin de solventar ante la cantidad de ayuda humanitaria extranjera que está ingresando al país, para los afectados por los fenómenos naturales, Eta e Iota.

