Planillas fantasmas con jugosos salarios encontró Junta Interventora en la ENEE

“No se tiene previsto promover despidos masivos en la estatal, pero sí es parte de las acciones, atacar las injusticias y los actos de corrupción en los temas de planillas. Es un trabajo fuerte en el que se involucrará un equipo altamente especializado en temas de la gestión de talento humano”, explicó.

Asimismo, Perdomo agregó que no saben “cuántas personas estarían conformando una planilla fantasma, ni de cuánto sería el impacto económico. Es un tema de estrategia porque se sigue indagando en ese caso; lo que sí está claro es que vamos a atacar de manera contundente ese tipo de anomalías”, dijo.

Por otra parte, el interventor platicó que las cifras encontradas son bastante significativas. Sin embargo, aclaró que no puede describir más información porque la investigación se podría ver comprometida.

“No puedo dar más información porque eso implicaría que yo revelaría la línea presupuestaria y podrían interferir en el proceso”, manifestó.

Junta Interventora sigue sin dar nombres

Desde que brindaron las primeras declaraciones sobre los deudores, se ha consultado a la Junta Interventora sobre los nombres de las empresas que deben a la Enee, que dicho sea de paso, son los mayores consumidores de energía, pero la identificación de las compañías morosas sigue siendo un “secreto”.

Ante eso, el miembro de la interventora defendió que es preciso “no entrar en esos detalles, ni caer en el juego de falsa información que circula en redes sociales. Ahora la comisión anti evasión, que lidera Ángela Madrid, está trabajando ese tema y en su momento dará el informe correcto”, añadió.

Y prosiguió: “Causa indignación ver tantas personas ganando miles de lempiras, que además no cumplen con el perfil profesional. Se han detectado salarios de hasta de 70 mil lempiras, eso no es justo. Y a quienes tienen intenciones de obstruir el proceso, les decimos que no pierdan su tiempo porque no nos detendrán, se encontrarán con un muro de piedra”, advirtió.

Al final, Perdomo subrayó que están revisando otros asuntos dentro de la Enee “con lupa”. Y destacó que hay un equipo que tiene como objetivo el rescate de la estatal eléctrica.