Plácido Domingo: «He cambiado, ya no tengo miedo»

REDACCIÓN. El artista Plácido Domingo vuelve a ser noticia tras ser galardonado con el premio ‘Teatro Musical de Austria‘ que le fue otorgado este jueves en la ciudad de Salzburgo.

Este reconocimiento viene a honrar su larga trayectoria musical. El cual, es catalogado por el tenor como una razón de «alegría», especialmente por «los 45 años de mi debut” en ese escenario.

Asimismo, al conocer que sería premiado con esta distinción, el cantante valoró el gesto como un motivo para «reunir energías ante un nuevo comienzo». Y es que, Domingo asegura que tras haberse recuperado completamente del Covid-19, logró encontrar su voz.

«He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando me enteré de que tenía el Covid, me prometí a mí mismo que si salía vivo, lucharía para limpiar mi nombre, lo hice. Nunca abusé de nadie, lo repetiré mientras viva», expresó el tenor español en una entrevista.

El galardón hacia el cantante, también se utilizó para preguntarle al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, si existía una posibilidad en un futuro de volver a tener relaciones con el tenor en algún escenario o espectáculo. Sin embargo, el ministro fue muy tajante al decir que, «Cuando se cometen actos graves y se asumen, eso tiene consecuencias en la vida pública y en la vida social».

Escándalo por acoso sexual

Hace aproximadamente un año, salió a la luz el testimonio de una veintena de mujeres que acusaban a Plácido Domingo de acoso sexual y abuso de poder en Estados Unidos.

Para febrero de 2020, el sindicato de artistas en Estados Unidos hizo pública la investigación que duró seis meses. Plácido, quien anteriormente había calificado el hecho de «tan imposible como inconcebible», no le quedó de otra que pedir disculpas públicas. Por lo que, aceptó la responsabilidad de las acciones denunciadas.

Ahora, el tenor considera que es el momento adecuado de «volver a la normalidad». «Lo único que me queda por hacer es tomar nota de que por ahora no podré cantar en algunas partes del mundo, como Estados Unidos y España, mi país. Y ciertamente no por una elección del público que constantemente me envía mensajes de solidaridad (…) ¿Pero qué hacer? ¡es la vida!».