La imagen digital de luto: falleció el creador del píxel

REDACCIÓN. Es probable que el nombre de Russell Kirsch no sea familiar para muchos. Sin embargo, el trabajo de este informático estadounidense es algo que podemos apreciar diariamente: el píxel.

Fallecido el 11 de agosto a los 91 años en Portland, Estados Unidos, el trabajo de Kirsch fue fundamental en lo que hoy es la imagen digital, ya que se le atribuye la invención del píxel y el escaneo de la primera fotografía digital.

Rusell trabajó durante cinco décadas como científico de la Oficina Nacional de Estándares de Estados Unidos, conocida hoy como los Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología.

En 1957, cuando trabaja en el Instituto Nacional de Estándares (actualmente conocido como NIST), Kirsch produjo una pequeña imagen de 5×5 centímetros y 176 píxeles de su hijo cuando aún era un bebé, que se considera la primera imagen digital de la historia.

Según NIST, esta imagen digital fue «el origen de las imágenes por satélite, los escáneres, los códigos de barras en los paquetes, la edición, la fotografía digital y en conjunto de otras tecnologías de imagen».

Lea también: Por primera vez, ¡Huawei supera a Samsung como líder en venta de móviles!

El Píxel es una clave en la imagen digital

La revista Life la reconoció en 2003 como una de las “100 fotografías que cambiaron el mundo”. Actualmente, se exhibe en la colección del Museo de Arte de Portland.

El píxel es la menor unidad homogénea que forma parte de una imagen digital y su creación es clave para diversas aplicaciones y usos prácticos

De hecho, el trabajo de Kirsch permitió un avance crucial para las exploraciones espaciales de los años 60 o en la medicina, como el desarrollo del TAC (tomografía computarizada).

“Mi papá era un tipo súper curioso, siempre hacía preguntas. Era un iconoclasta. Cuando la gente decía que no puedes ir allí o que no puedes hacer eso, él lo hizo”, dijo Walden a The Oregonian.

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn