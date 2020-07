Pique entre Lisandro Rosales y Suyapa Figueroa; lea lo que se dijeron

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Directivos del Colegio Médico de Honduras (CMH), no han atendido un solo paciente COVID-19», manifestó ayer en horas de la noche el comisionado presidencial para atención de la pandemia del COVID-19, Lisandro Rosales.

Rosales respondió así cuando un periodista le consultó sobre el paro que habían anunciado horas antes los directivos del Colegio Médico de Honduras.

El CMH debe de dedicarse a apelar por el bienestar de los médicos y personal de salud. Ellos (directivos del CMH), deberían de incorporarse a los centros hospitalarios, indicó Rosales en un tono menos confrontativo.

En referencia a la petición hecha por el CMH, de que se cierren las maquilas por los altos índices de contagio en la zona norte, Rosales hizo suyas las palabras de los ejecutivos de la Asociación de Maquilas: «Ellos tienen centros de triaje con más de 300 médicos trabajando. Están trabajando en el equipo de bioseguridad y es importante que continúen en esta labor».

Para finalizar, apuntó que él no se va a detener al ver las críticas del CMH y dijo que «me detengo a trabajar. Lo único que me interesa hacer, tenemos neumólogos que no están atendiendo pacientes con COVID».

Suyapa Figueroa le responde a Rosales

Entre tanto, ante lo declarado por Rosales, el mismo periodista llamó a la presidenta del CMH y le consultó sobre lo declarado por Rosales. La galena dijo que los señalamientos de Rosales solo dejan ver «su amargura y muestra de incapacidad. No pueden ni siquiera manejar la ira que les produce las verdades que les ha dicho el Colegio Médico».

Al mismo tiempo, Figueroa, aclaró que si existe dos médicos de la junta directiva que están en condición de retiro (jubilados), por lo que no están laborando.

«Debo decirle a él (Rosales), que tenemos a dos miembros de la junta directiva que están positivos del COVID-19 por lo que están en sus casas. Tenemos una colega que le tomaron la muestra desde mayo que está esperando el resultado de la PCR, misma que probablemente jamás va a aparecer», detalló.

Por otra parte, la presidenta del CMH, expuso que hay siete 7 miembros de la junta directiva que están atendiendo a pacientes con COVID-19, pues son médicos clínicos en el área de radiología o de emergencia.

Además, la galena en su cuenta de Twitter Figueroa también le respondió a Rosales con una foto, donde se le puede observar portando el Equipo de Protección Personal (EPP).

De igual forma, Figueroa acompañó la imagen con el siguiente mensaje «esta foto se la envío a Lisandro Rosales. Quien dice que ningún miembro de la JD del colegio médico atiende pacientes con COVID. Invito a mis colegas que le manden a este personaje sus fotos. Por qué?, así como vamos no les darán acuerdos a los de contrato, no nos pagarán salarios».

