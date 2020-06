Pintura del rostro de bombero hondureño destaca en concurso internacional

TEGUCIGALPA, HONDURA. La hermosa pintura que creó César Román y que plasmó el rostro desencajado de José Mejía Escalante, un miembro activo del Cuerpo de Bomberos que participó meses atrás en la contención de las voraces llamas que consumían el mercado Colón en Comayagüela, hoy resalta a nivel internacional.

La obra de arte fue denominada “Hombres de valor” que se hizo famosa en época de pandemia y hoy destaca en el concurso virtual “Esperanza en Colores”.

César Román, creador del bello cuadro en técnica de acuarela, contó a la revista Magazine.hn que en el concurso participaron 200 obras de unos 20 países.

Debido al arte y color y sentimientos que lleva la pintura que resalta el rostro del bombero, Honduras tiene un lugar destacado en la competencia.

“Tenía años de no hablar con mi ex alumna Liliana Rodríguez, quien me invitó a participar, pues ella representa a IWS Honduras (International Watercolor Society). Y sucedió lo del bombero. Se unieron un montón de elementos que formaron la obra”, expresó Román.

Agregó que “el formato lo hice pensando en este certamen mundial, pero no creí que me tomaran en cuenta. Para mi sorpresa hace una semana me llegaron los resultados y, veo mi imagen en grande en el libro, me alegró mucho. Quiere decir que la imagen también sorprendió a nivel internacional”, dijo el pintor hondureño.

José Mejía, el bombero que con su rostro conmovió a los hondureños

Como un verdadero héroe catalogó la población al cabo Mejía, cuyo rostro quedó inmortalizado en una postal que ya circula en las redes sociales tras registrarse el siniestro que dejó en la calle a un significativo número de locatarios en el mercado.

Muchos conocen la labor de los apagafuegos, pero pocos la reconocen e ignoran la historia que cada uno de ellos guarda tras su emblemático traje de protección.

«Siempre quise ser bombero»

José Mejía tiene 30 años de edad, es originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán, e ingresó al Cuerpo de Bomberos con tan solo 18 años.

Desde entonces, ha dedicado su vida al servicio de la patria, labor que según él, lo llena de orgullo y satisfacción. Servir a los demás es una de sus mayores cualidades, aseguró en entrevista exclusiva con Tiempo Digital.

