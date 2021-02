Joven hondureño decidió «pintar con optimismo» su vida tras daños de Eta y Iota

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. A la juventud hondureña se le presentan muchos obstáculos en la vida, algunos son más fuertes que otros, sin embargo, muchos deciden no quedarse estancados y con su talento emprenden un nuevo rumbo. Ese el caso de este joven hondureño pintor.

Mario Isaac Clotter es uno de esos jóvenes, quien a sus 18 años crea grandes obras, que son inspiradas en sus raíces garífunas. Aunque, fue afectado por las inundaciones que causaron Eta y Iota, su coraje lo está haciendo salir adelante.

El joven habló en exclusiva para Diario TIEMPO Digital, y contó sobre como inició desarrollando su talento, los problemas que le tocó vivir, y cuál es su sueño más grande.

Isaac reside en la colonia Alfonzo Lacayo, del sector Rivera Hernández. Su pasión con la pintura comenzó desde que estaba pequeño, sin embargo, no lo veía como algo más que un pasatiempo. Fue hasta el año 2020, que las circunstancias lo llevaron a involucrarse más de lleno en ello.

«Lo vi como una fuente de ingresos y empecé a comercializar mis trabajos», agregó. El hondureño comenzó realizando cuadros pequeños, que poco a poco iba mejorando. Además, como su padre trabaja en la ebanistería, él sacó cierto aprendizaje de ese lado también, explicó.

«Así, combiné el trabajo con mi pasión, y empecé a pintar mesas», indicó. El joven con sus obras inició a recibir pedidos a través de sus redes sociales, luego de que sus obras circularan, la demanda se hizo un poco más fuerte.

Aprendiendo por su cuenta

No obstante, aunque el adolescente fue mejorando, ha tenido clases para aprender lo básico y solo estuvo un mes. Todo lo ha desarrollado por su cuenta lo alcanzó viendo tutoriales en internet, comentó.

Pero no todo se queda ahí, pues con sus 18 años de edad, otra de sus pasiones es servir en la Fundación Operación Amor, que apoya a niños de escasos recursos, y los acerca más a Dios.

«Ha sido una gran bendición para mí poder ver a niños dando gracias a Dios por cosas que para nosotros serían pequeñas», adjuntó este joven hondureño pintor.

Isaac relata que lo mejor es que desde sus comienzos ha tenido el apoyo de muchas personas, de forma anímica y económicamente. «Compran y comparten mis pinturas, es un gran apoyo para mí», señaló.

Su más grande sueño

Entre tantos sueños que tiene en su mente, hay uno que destaca en la vida de Mario Clotter, y es que, anhela que sus obras sean reconocidas, no solo a nivel nacional, sino hasta en el extranjero.

«Me veo creando obras y creaciones propias, pudiendo comercializar mis pinturas a nivel nacional o internacional y siendo un pintor reconocido», afirmó.

Además, el joven sostuvo que visualiza tener una tienda de camisetas pintadas a mano, otra de las ramas que hasta ahora sigue aprendiendo. Sin embargo, el camino no ha sido tan fácil como parece, pues él junto a su familia, sufrieron por las tormentas pasadas en noviembre del 2020.

«Lamentablemente sí, mi familia y yo nos vimos afectados por los huracanes Eta e Iota, perdimos casi todo lo material», contó. Pese a ello, el joven no se queja, no cuestiona lo ocurrido, por el contrario, agradece a Dios por no haberlos desamparado.

Golpeados por las inundaciones

«Aún recuerdo la inversión que habíamos hecho días antes con mi padre para trabajar, pero todos los materiales se perdieron en la llena», mencionó. De igual manera, ratificó que habían evacuado la vivienda, y pensaban regresar para sacar sus pertenencias después, pero al querer regresar no podían entrar por la inundación.

Los ánimos decayeron por un momento en el hondureño, no obstante, su papá le dio las fuerzas. El joven externó que sus palabras fueron directas y claras, cuando le dijo que él decidía si se quedaba lamentándose o seguía adelante.