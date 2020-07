Pinto revela los problemas que tuvo con Keylor Navas en Brasil 2014

EMIRATOS ÁRABES.- El técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, detalló con nombre y apellido los únicos dos jugadores con los que tuvo diferencias mientras dirigió a la Selección Nacional de Costa Rica.

“Los únicos que no se adaptaron a mi disciplina fueron Keylor Navas y Bryan Ruiz. Los demás son amigazos míos, eso quería aclararlo en algún momento de mi vida”, expresó el estratega cafetero en declaraciones a un medio local.

Los encontronazos con Navas

Aunque ya pasaron seis años del éxito de la selecta tica en el Mundial de Brasil-2014, eliminada por Holanda en cuartos de final, Pinto contó algunos detalles de lo que se vivió a lo interno de la concentración.

“A Keylor le molestaba que a la 1 a. m. le dijera que no jugara más cartas, él es un enviciado a jugar cartas”, mencionó sobre el actual cancerbero del París Saint Germain (PSG).

De igual manera contó que las discrepancias no se dieron por la forma de trabajo, ya que el propio Ruiz lo ha destacado a él como el mejor técnico que ha tenido tácticamente.

“Bryan, que de cierta manera es amigo nuestro, se casó faltando ocho días para el Mundial y estuvo de luna de miel en el Mundial; no podía darle permiso porque me estaba jugando la vida contra Uruguay, Italia, Inglaterra, Holanda, contra todo el mundo, son pendejadas de ellos”, acotó.

Por último, Pinto se considera un técnico exitoso y por esa razón no ve la necesidad de cambiar su modo de trabajo.

“Qué voy a cambiar después de haber ganado a donde he ido, después de haber quedado quinto en el mundo y después de haber quedado cuarto en los Juegos Olímpicos”, finalizó.

Jorge Luis Pinto, de 67 años, se convirtió hace pocas semanas en el nuevo director técnico de la Selección de Emiratos Árabes Unidos y espera decir presente en el Mundial de Catar-2022.

