Danlí: privadas de libertad elaboran piñatas y prendas de vestir

EL PARAÍSO, HONDURAS. Con la intención de obtener ingresos económicos y suplir sus necesidades a lo interno del centro penal de Danlí, varias privadas de libertad optaron por realizar manualidades, piñatas y prendas de vestir para comercializarlas.

Las féminas mostraron su talento utilizando material reciclado y ayudándose con lo poco que sus familias les pueden proveer. Su espíritu emprendedor les anima a realizar nuevos proyectos que les permitan «subsistir» en ese recinto carcelario.

«Las piñatas las hago de alambre, papel que aquí mismo reciclamos. El nacimiento lo hice de jabón de lavar y me tardé como una semana en hacerlo, pero me ayudaron a montarlo», dijo Lourdes Sánchez, una privada de libertad.

El costo de las piñatas es de 150 a 200 lempiras, según indicó Sánchez, y ese dinero les sirve para cubrir sus necesidades a lo interno del penal.

Las privadas de libertad lamentaron que no tienen quién las apoye con el material, sin embargo, aseguraron que con lo poco que sus familias les aportan logran realizar las manualidades. «Si tuviéramos a alguien que nos apoyara de verdad como se debe, aquí se harían muchas cosas bonitas, porque hay talento», dijo una de las reclusas.

Preliberación actualizada

Por otro lado, las féminas hicieron un llamado a las autoridades penitenciarias a que gestionaran para que les apliquen la nueva tabla que establece una deducción en pena, principalmente en delitos que fueron reformados.

«Por favor, señores del Instituto Penitenciario, la tabla de la preliberación actualizada, no saben cómo hay gente privada de libertad que no se va por esa tabla», reprochó Reina Ávila.

«¡Se lo suplicamos!, si no lo hacen por nosotros, háganlo por nuestra familia, que es la que sufre cuando nos meten aquí. Yo tengo un hijo desaparecido desde hace dos años y por esa maldita tabla no me voy a buscar a mi cipote, así que, por favor, se lo suplicamos a quien corresponda», agregó.

Finalmente, pidieron a las autoridades que también revisen los recursos de casación que han presentado, para que les den una oportunidad de saber si se van o no a recobrar su libertad.

